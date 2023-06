Non sprecare soldi inutilmente: con questo trucco elimini le macchie di pipì dal materasso a costo 0!

Se il tuo materasso è sporco di pipì, prova ad usare questo metodo a costo 0. Ne rimarrai sorpreso assolutamente!

Può capitare a tutti e non c’è assolutamente nessuna vergogna in quanto accaduto. Che si tratti di un bebè che magari non ha il pannolino messo bene, o che si tratti di un adulto o di un anziano che non è riuscito a trattenersi, non c’è bisogno di vergognarsi di nulla. Semplicemente bisogna utilizzare questo metodo molto efficace per pulire il tutto per bene.

Questo problema, questo evento, può infatti capitare nelle situazioni più disparate. Potrebbe infatti essere stata l’emozione, una piccola incontinenza dovuta magari anche a qualcosa che abbiamo mangiato. Può essere accaduto davvero di tutto.

Il metodo è davvero semplice e conta di pochissimi sforzi. È davvero molto utile soprattutto in quanto si cerca di trovare sempre la soluzione più aggressiva, che possa eliminare la macchia nel minore tempo possibile e che possa rendere il materasso impeccabile come precedentemente comprato.

Non c’è bisogno di utilizzare prodotti troppo costosi o troppo diversificati. Basta infatti semplicemente affidarsi ad un prodotto che con tutta probabilità hai anche già in casa e che puoi usare senza il minimo sforzo. È davvero semplicissimo. I passaggi inoltre sono estremamente intuitivi proprio per permettere una pulizia veloce e che non preveda utilizzo di acqua e secchio. Provalo subito!

Il materasso è sporco di pipì? Se fai così risolvi subito e a poco. Il costo è 0!

Ci sono moltissimi consigli che riguardano la pulizia dei prodotti, degli oggetti della casa ed anche ovviamente dei tessuti. Qui trovi un consiglio sulla casa e sulla pulizia di un posto in particolare che troverai davvero molto utile. Prova invece questo metodo per togliere la pipì.

Lo strumento che devi usare è proprio semplice. Si tratta della schiuma da barba che si utilizza in genere venduta in plastica dura e in formato spray. È davvero facile da usare in quanto bisogna semplicemente spruzzare sulla macchia e con una spazzola per pulire bisogna strofinare per bene su tutta la circonferenza della macchia.

La schiuma da barba deve essere non estremamente abbondante ma comunque deve ben coprire. Bisogna infatti che si formi per bene la patina bianca di schiuma da barba sulla circonferenza. Bisogna che essa infatti penetri ed agisca sulle tracce di urina che sono rimaste sul materasso.

A questo punto bisognerà attendere che il prodotto agisca per un paio di minuti. Non bisogna infatti spazientirsi e toglierlo subito. Questo provocherà solamente una inefficacia della schiuma da barba. Passati questi pochi minuti poi si può procedere con il togliere tutto con magari una spugnetta. Bisogna sfregare in questo caso per bene ma senza essere troppo aggressivi. Se infatti si fa un lavoro di gomito troppo forte si rischia di rovinare il tessuto del materasso.

A questo punto si noterà che la macchia è molto più schiarita. Dovrebbe infatti non essere più visibile. Qualora invece si notasse ancora una traccia magari nei bordi. Meglio provare a spruzzare la schiuma proprio su quei bordi e lasciare che agisca per altri minuti. Il risultato sarà immediatamente visibile!