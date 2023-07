Ami la frangia ma in estate è difficile mantenerla? Tagliala così e sarai sempre perfetta!

Scopri come ottenere una frangia perfetta e a prova di caldo e sudore grazie al giusto taglio. Sarai perfetta.

Chi ama la frangetta lo sa bene, non ci sono caldo o sudore che tengano. La voglia di mantenerla sempre al meglio spinge a passare anche ore davanti allo specchio ad acconciarla. Detto ciò, non si può non negare che usare strumenti che producono calore in pieno Agosto non sia affatto piacevole e tutto per una frangia che raramente esce fuori come vorremmo.

Come fare, allora? La buona notizia è che ci sono dei tagli di capelli che sono in grado di fare la differenza e che ci consentono di ottenere una frangia comunque piacevole e più semplice da mantenere. Dopo aver visto quali sono le frangette più trendy tra le quali scegliere, ecco quindi alcuni suggerimenti su quelle da scegliere nei mesi estivi. Con il giusto taglio sarà infatti possibile vantare frangette piacevoli da vedere anche senza doverle lavorare di continuo.

Come tagliare la frangetta per renderla a prova d’estate

Per un estate da vivere in totale spensieratezza e con una frangetta sicuramente più semplice da gestire, il trucco sta nel saper scegliere il taglio che meglio si adatta ad ogni esigenza. Questo dovrà quindi basarsi sul tipo di capelli, su come si ama portare di solito la frangia e, ovviamente, su caldo e sudore che in questi mesi sono all’ordine del giorno. Se hai capelli naturalmente lisci, di sicuro puoi continuare ad optare per la tua classica frangia, magari tenendola più leggera in modo da poterla aprire quando sudi troppo. In alternativa sai già che con uno shampoo secco ed un phon puoi riportarla come nuova nel giro do pochi minuti.

Se i capelli tendono ad arricciarsi allora è meglio optare per una frangetta più corta e scanzonata. Una di quelle che si portano anche spettinate e che stanno comunque bene. Così facendo non dovrai preoccupartene di continuo e saprai di essere al top anche quando il caldo ti porta a sudare più di quanto vorresti. Ovviamente una frangia molto corta si rivela perfetta per aggiustamenti veloci, magari da fare con un po’ d’acqua e un colpo veloce di phon. E se invece non sai proprio dire di no a quella lunga? Opta per un taglio a tendina. In questo modo potrai aprirla o darle una piega che punta verso l’esterno per farla apparire volutamente chic anche quando cambia forma e non si riesce a rimetterla come si vorrebbe. Aver cura della frangetta anche in estate è sicuramente più difficile ma non impossibile. E con la scelta dei giusti tagli di capelli farlo sarà molto più semplice e divertente.