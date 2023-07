Elisabetta Gregoraci, look trasparente e super sensuale per Battiti Live 2023: brand e prezzo

Elisabetta Gregoraci stupisce con un look super sensuale e trasparente sul palco del Battiti Live 2023: brand e prezzo del vestito.

Elisabetta Gregoraci non sbaglia un colpo e per la prima puntata del Battiti Live 2023 indossa un abito assolutamente mozzafiato che esalta il suo fisico strepitoso. Bellissima e in perfetta forma, la Gregoraci incanta non solo il pubblico presente sotto il palco presente sul Lungomare di Bari, ma anche i telespettatori di Italia 1. Una bellezza strepitosa quella della showgirl che, dotata di un fisico top che le è stato donato dalla genetica, allena quotidianamente per potersi concedere anche qualche peccato di gola a tavola.

Per il ritorno sul palco del Battiti Live 2023, la Gregoraci ha scelto un abito lungo, ma con scollature e trasparenze che lo rendono super sensuale. Un abito che ha spaccato il pubblico con una parte che ha particolarmente apprezzato e un’altra che, invece, avrebbe preferito un diverso outfit.

L’abito total black trasparente di Elisabetta Gregoraci: quanto costa e a quale brand appartiene

Capelli raccolti in una coda alta che le lascia totalmente scoperto il viso con i lineamenti perfetti esalatati da un make up assolutamente mozzafiato e un abito che non lascia assolutamente nulla all’immaginazione dei fan. Per la prima puntata della nuova edizione della kermesse musicale organizzata da Radio Norba e che infiamma le piazze della Puglia, la Gregoraci ha scelto un abito total black, lungo e con una gonna trasparente.

L’abito, inoltre, presenta una scollatura incrociata e dettaglio cut-out triangolare che lascia la pancia nuda e scopre l’underboob. Un abito che, sicuramente, non può essere indossato da tutte e che la Gregoraci sfoggia con estrema disinvoltura.

L’abito che la Gregoraci indossa nella foto qui in alto è stato creato da Dan More, il brand di Daniele Morena che sempre più vip scelgono. Sul sito ufficiale del brand, come riporta anche Fanpage, un modello simile a quello indossato dalla Gregoraci costa 1350 euro. Un prezzo conforme ai vari abiti da sera realizzati da importanti brand.

Le foto dell’outfit sono state pubblicate sul proprio profilo Instagram dalla stessa Gregoaci e sotto la foto i commenti sono davvero diversi anche se la maggior parte è formata da tanti complimenti per l’indiscutibile bellezza della showgirl che incanta con qualsiasi tipo di outfit, da quello sportivo a quello casual fino a quelli eleganti.