Laura Chiatti, la dolce dedica al marito Marco Bocci per l’anniversario di nozze

Laura Chiatti, per l’anniversario di matrimonio, fa una dolcissima dedica al marito Marco Bocci con cui ha formato una splendida famiglia.

Laura Chiatti e Marco Bocci formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Entrambi attori ma con la voglia di vivere un privato lontano dalle luci dei riflettori. Innamorati, complici e sempre più uniti, i due attori hanno così formato una splendida famiglia vivendo lontano dalla mondanità e trascorrendo giornate tranquille insieme ai figli. Un amore grande e importante che è stato coronato prima con la celebrazione del matrimonio il 5 luglio 2014 e poi con la nascita di due splendidi bambini: Enea (2015) e Pablo (2016).

In occasione del nono anniversario di matrimonio, così, la Chiatti ha deciso di sorprendere il marito dedicandogli delle dolcissime parole d’amore accompagnate da una splendida foto scattata, probabilmente, durante i primi giorni al mare dell’estate 2023.

La dedica di Laura Chiatti a Marco Bocci per l’anniversario di matrimonio

Pur essendo molto discreti e riservati, Laura Chiatti e Marco Bocci, nelle varie interviste rilasciate hanno spesso parlato del loro amore e dell’importanza di avere l’uno nella vita dell’altra e viceversa. In nove anni di matrimonio, la coppia ha anche dovuto affrontare un periodo particolarmente difficile a causa di un problema di salute di Marco. Quest’ultimo, infatti, nel 2018, è stato alle prese con un virus raro che ha colpito una parte del cervello e per cui ha avuto problemi di parola e per cui ancora oggi ha dei grossi vuoti di memoria come ha recentemente raccontato lui stesso.

Durante i giorni del ricovero in ospedale e nel periodo successivo, Bocci ha sempre avuto accanto la moglie Laura che non l’ha mai lasciato solo supportandolo in tutto e dandogli il coraggio necessario per affrontare la situazione. Un momento particolarmente difficile per la coppia che ha affrontato tutto insieme unendosi ancora di più.

Come tutte le coppie, anche quella dei due attori, ha dovuto affrontare momenti particolari ma, con l’amore, ha sempre superato tutto e, nel giorno del nono anniversario, pubblicando la foto che vedete qui in alto, la Chiatti ha scritto: “3285 giorni insieme …. sempre verso la stessa direzione. Buon anniversario amore”.

Sotto le parole della Chiatti, poi, sono spuntati tutti i commenti dei fan che hanno augurato buon anniversario alla coppia che, recentemente, ha anche lavorato insieme nel film “La caccia”, seconda pellicola da regista dello stesso Bocci.