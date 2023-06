Federica Panicucci l’ha fatto per la prima volta: la foto del figlio Mattia conquista tutti

Federica Panicucci, sempre molto discreta e riservata nel pubblicare immagini dei figli, fa un’eccezione per il compleanno di Mattia e conquista tutti.

Federica Panicucci è una delle conduttrice più amate dal pubblico italiano. Sulla cresta dell’onda da anni, è diventata il volto del mattino di canale 5. Con il suo atteggiamento materno e rassicurante, ogni mattina, è al timone di Mattino 5 con cui informa il pubblico sulle varie vicende di cronaca e non solo. La Panicucci è molto seguita, tuttavia, non solo in tv, ma anche sui social.

Il suo profilo Instagram è seguito da un milioni di followers. La conduttrice è solita pubblicare le foto dei propri outfit, contenuti riguardanti il lavoro, ma anche immagini della propria vita privata. Solitamente condivide foto in cui è in compagnia del compagno Marco Bacini. Sono rare, invece, le foto dei figli Sofia e Mattia e anche quando decide di pubblicarle sta attenta a non mostrare i loro visi. Tuttavia, in occasione del 16esimo compleanno di Mattia, Federica ha fatto un’eccezione presentando a tutti il suo principe.

Federica Panicucci e l’ideata foto del figlio Mattia da Parigi

Dopo aver condotto per tutta la stagione televisiva Mattino 5, Federica Panicucci si sta godendo le vacanze con il compagno e i figli Mattia e Sofia, nati dal matrimonio finito con Mario Fargetta. Non solo mare per la conduttrice che è pronta a stupire tutti indossando il bikini con il suo fisico mozzafiato. La conduttrice, infatti, prima di godersi il sole e il mare, ha scelto di trascorrere qualche giorno a Parigi.

L’occasione è arrivata in occasione del sedicesimo compleanno del figlio Mattia e, proprio nella capitale francese, ha immortalato un dolce momento con il suo ragazzo condividendo poi il tutto su Instagram per augurargli buon compleanno.

“Buon compleanno amore mio. La vita è tutta tua”, ha scritto la conduttrice che, con i figli, ha un rapporto davvero splendido. Mamma presente e attenta, cerca di indirizzarli nelle loro scelte supportandoli e sostenendoli, ma restando un passo indietro per lasciare loro la libertà che è giusto avere nelle proprie decisioni.

Avendo dei figli ormai adolescenti, la Panicucci cerca di godersi ogni istante che trascorre con loro e le vacanze rappresentano sicuramente il periodo migliore per farlo. Sotto il post della conduttrice, così, sono arrivati tantissimi messaggi di auguri per Mattia da parte di amici e fan di mamma Federica.