Federica Panicucci: la sfilata in vacanza è spettacolare, video

La conduttrice di Mattino Cinque, Federica Panicucci incanta i fan su Instagram con una sfilata in abito elegante: è spettacolare e piena di fascino.

Federica Panicucci torna ad essere nell’occhio del ciclone per quanto riguarda le novità in casa Mediaset. Come ogni estate infatti, iniziano a svilupparsi curiosità e gossip nell’ambito delle scelte televisive della stagione successiva. Per lei in realtà, quella appena conclusasi è stata vincente.

Il suo Mattino Cinque, del quale è stata anche quest’anno al timone insieme a Francesco Vecchi, ha raccolto anche in quest’ultima edizione dei consensi ottimi, guadagnandosi quasi sempre la meglio in termini di share contro mamma Rai. Cresce però la curiosità sul suo possibile futuro televisivo, visto che Dagospia ha di recente acceso delle interessanti micce che riguardano la 54enne di Cecina.

Pare infatti che non ci siano dubbi, Federica Panicucci dovrebbe prendere la conduzione di Back to School su Italia Uno, subentrando a Nicola Savino che migrerà su Canale 8. Una grande novità dunque che però lascia ancora pensare su come andranno le cose nella fascia mattiniera di Canale Cinque. Ci sarà spazio ancora per lei o nei vertici ci sono in mente dei cambi di rotta radicali? Toccherà attendere ancora un po’ per scoprirlo, ma intanto la conduttrice tiene compagnia sui social in questa estate rovente.

Eleganza e solarità, la conduttrice incanta con il suo abito nero

Chi segue la Panicucci sui social saprà sicuramente che aggiorna costantemente la sua pagina Instagram, spaziando da post che riguardano la sua vita privata e familiare, fino a shooting ed eventi professionali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Lei infatti, rimane da sempre un’icona di bellezza ed eleganza, con i suoi lunghissimi capelli biondi “alla Rapunzel” che hanno fatto invidia a milioni di donne. Se vi state chiedendo come imitare il suo trend senza età ve lo abbiamo spiegato qui, ma nel frattempo la meravigliosa Federica ha incantato i fan proprio con la sua ultima pubblicazione social. Nelle ultime ore la conduttrice ha condiviso un video tratto da una sua serata, in cui improvvisa una sfilata da far invidia a chiunque. Nella location di Cagliari in Sardegna, la Panicucci ancheggia elegantissima fasciata in un abito nero attillato con profondo spacco sulla gamba.

I suoi capelli ondulati e folti ondeggiano al vento mentre cammina prima da sola e poi in compagnia del compagno Marco Bacini, mentre lei sorride più felice che mai. Sarà proprio merito della sua immagine sempre così brillante e solare che lei continua ad essere un volto amatissimo da giovani e non, conquistandosi il suo posto nella tv italiana.