Vuoi sembrare più alta? Copia i look trendy e studiati di Victoria Beckham!

Vuoi sembrare più alta? Il segreto sta nel realizzare l’outfit giusto! E da chi puoi prendere ispirazione per realizzare un look che ti faccia apparire più slanciata? Victoria Beckham! Scopri tutti i segreti qui su CheDonna!

La prima regola per essere considerate delle vere fashion lovers è questa: conoscere il proprio corpo, pregi e difetti, amarci incondizionatamente e realizzare look volti sempre a valorizzare chi siamo. Ad esempio, se siete minute e non siete altissime quali outfit indossate? Siete sicure che questi look vi slancino? Oppure sono adatti a voi?

Sono moltissime le star internazionali che non presentano una fisicità molto slanciata ma che sono riuscite a trovare un loro modo personale per valorizzare la propria figura.

Una tra queste è Victoria Beckham. Da sempre Posh delle Spice Girls ha mostrato un certo gusto in fatto di fashion, chic e al passo con le tendenze. Si è sempre contraddistinta per il suo personale stile e ha sempre fatto della sua fisicità minuta e poco slanciata un punto a suo favore.

Esatto, perché gli outfit indossati da Victoria sono sempre studiati alla perfezione e ogni capo d’abbigliamento da lei indossato è pensato per valorizzare al meglio la sua figura.

Allora cosa fare? Vedere quali sono i segreti di Victoria Beckham e copiarli per realizzare outfit che ci facciano apparire più alte!

Per sembrare più alta copia i look di Victoria Beckham: abiti mini o midi, punto vita delineato e scarpe senza plateau!

Realizzare i look per tutti i giorni a volte ci sembra difficile, soprattutto in estate, a causa del caldo afoso che non ci permette di indossare sempre ciò che vorremmo. Ma se teniamo a mente pochissime regole fondamentali tutto sarà diverso e i nostri outfit saranno al top!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i trucchi utilizzati da Victoria Beckham nei propri look per sembrare più alta:

lunghezza degli abiti: in estate i vestiti sono tra i capi più comodi che possiamo trovare nel nostro guardaroba. Ma attenzione alla lunghezza. Se vogliamo slanciare la nostra figura dobbiamo evitare la via di mezzo e prediligere abiti che arrivino o sopra al ginocchio oppure midi, poco sopra la caviglia. In questo modo la nostra silhouette sembrerà più slanciata.

punto vita delineato: un altro dettaglio da non dimenticare è valorizzare sempre il punto vita. In questo modo il busto e le nostre gambe appariranno più allungate!

scarpe senza plateau: il plateau nelle scarpe è comodo, ma fa sembrare le nostre gambe tozze. Se già non siamo slanciatissime e non abbiamo una gamba esile, il tacco con il plateau è da evitare assolutamente. Meglio una scarpa con tacco fino senza plateau. Non deve essere necessariamente altissimo il tacco, ma la scarpa deve essere delicata. Solo così la nostra gamba avrà un aspetto slanciato e allungato! A proposito, Ami i colori scuri? Ecco perché in estate dovresti sempre indossarli!

Termina qui questa guida di stile targata CheDonna che ha visto come copiare i trucchi fashion di Victoria Beckham.

Alla prossima guida di stile! Il divertimento è assicurato!