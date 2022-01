Look trendy senza età? Quello di Federica Panicucci! Copiamola!

Look trendy senza età? L’outfit postato sui social media da Federica Panicucci! Conosciamo la presentatrice dal punto di vista professionale, ma sapevate che la Panicucci possiede anche uno stile unico e trendy? Scopriamo insieme il suo ultimo look e copiamola!

Chi ama la moda sa che dietro ad un semplice outfit c’è molto di più. L’abbinamento di più capi o più colori è una precisa scelta a priori, siamo l’artista che sceglie gli elementi necessari a riempire la sua tela. E proprio come un artista scegliamo i nostri elementi più giusti con il fine ultimo di veicolare un messaggio attraverso un opera d’arte, il nostro look. Esatto, perché il nostro outfit non è una semplice composizione di abiti, stili e colori, ma un mezzo per veicolare al mondo esterno chi siamo o chi vogliamo essere. A volte però una scelta dell’outfit non attento può raccontarci in maniera errata: ci può far sembrare senza personalità, che non abbiamo gusto in fatto di moda, e nei casi peggiori, può anche farci sembrare di qualche anno più grande. E come ovviare a questi errori di stile? Copiando uno degli ultimi look all day di Federica Panicucci, trendy e senza età!

Siamo abituati a vedere Federica Panicucci in vesti formali da presentatrice, ma grazie ai social media riesce ad arrivare a noi anche fuori dallo studio televisivo, in vesti più informali ma sempre di tendenza.

Infatti quello che riusciamo a vedere grazie ai social media è la conoscenza delle tendenze e il gusto trendy in fatto di moda di Federica Panicucci, e per questo motivo dobbiamo necessariamente copiarla!

La presentatrice ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che la ritraeva in un look all day perfetto per questa stagione, di tendenza e adatto a tutte, o quasi, le età!

Scopriamo insieme il look di Federica Panicucci e copiamola, con i capi di SheIn!

Look trendy senza età: maxi pull e stivale alto! Ecco l’outfit che non possiamo non avere!

Quando si dice che la semplicità a volte è la scelta migliore!

Federica Panicucci sul proprio profilo Instagram ha pubblicato di recente una foto che la ritraeva in un look assolutamente da replicare:

il total look era costituito da un maxi pull lungo fino ai fianchi e a collo alto di color beige, un leggings basico nero e uno stivale alto fino al ginocchio, con tacco largo, anch’esso color beige.

Perché ci piace così tanto questo look? Per tanti motivi:

la presenza del maxi pull e dello stivale alto rendono il look trendy e al passo con le tendenze

il beige è decisamente il colore dell’inverno 2021/2022

il total look è frizzante e semplice allo stesso tempo, può essere indossato da tutti e a tutte le età.

Per tutti questi motivi l’outfit indossato da Federica Panicucci è decisamente da replicare! Come? Con i capi low-cost di SheIn!

Ho selezionato per voi due capi necessari a creare il total outfit di Federica Panicucci:

maxi pull a collo alto lungo sui fianchi € 13,99

stivale alto beige € 33,75

Ecco come creare un outfit trendy, spendendo pochissimo!

