Anna Tatangelo, foto intima con Mattia Narducci: passione travolgente a Napoli

Anna Tatangelo si lascia travolgere dalla passione travolgente con Mattia Narducci in quel di Napoli: il bacio con un solo asciugamano addosso.

A chi pensava che la storia con Mattia Narducci fosse già finita, Anna Tatangelo risponde condividendo una foto, pubblicata in primis dallo stesso modello, in cui, con un solo asciugamano addosso e dei tacchi, bacia il fidanzato in modo passionale. Uno scatto bellissimo e molto artistico, rigorosamente in bianco e nero, che in poco tempo è diventato virale scatenando l’entusiasmo dei fan della cantante.

Dopo aver ufficializzato la storia, la cantante e il modello avevano sempre evitato di condividere molto sui social della loro storia al punto da aver scatenato rumors in merito ad una rottura. Senza smentire ufficialmente, la coppia ha così messo a tacere gossip e indiscrezioni varie con una foto che vale molto di più di una semplice dichiarazione.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci super innamorati: la foto diventa virale

Anna Tatangelo e Mattia Narducci non si nascondono più. Pur essendo molto schivi e riservati vivendo la storia con molta discrezione, la coppia condivide anche dei dolci momenti sui social come l’ultima foto che, condivisa da entrambi, ha mandato in tilt il web.

Bellissima, con un fisico strepitoso, la Tatangelo, nella foto pubblicata su Instagram, indossa tacchi e un semplice asciugamano che le lascia leggermente scoperte le spalle. Tra le braccia del fidanzato, la Tatangelo non si trattiene e si lascia andare ad un bacio super passionale mostrando un lato totalmente inedito di se.

Una foto mozzafiato quella pubblicata dalla Tatangelo e da Mattia Narducci che ha scatenato l’entusiasmo dei fan della cantante che sta vivendo un momento magico anche dal punto di vista professionale. Dopo il dolore per la morte della mamma che è sempre nel suo cuore, la Tatangelo sta ritrovando lentamente la serenità anche in amore. Chiusa l’importante storia vissuta con Gigi D’Alessio e la relazione con Livio Cori, l’incontro con Mattia Narducci ha restituito all’artista nuova voglia d’innamorarsi.

Quella appena arrivata sarà così la prima estate vissuta con Mattia Narducci per la Tatangelo che si divide tra la propria vita privata, la vita da mamma e il suo lavoro. Pur mantenendo una certa discrezione, dunque, la cantante condivide con i fan alcuni momenti del suo privato e il web sembra particolarmente apprezzare il tutto.