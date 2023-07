Riciclo intelligente anche con il profumo? Ci sono cinque modi per non sbagliare

Possiamo non sprecare il nostro profumo che sta per finire oppure che non ci piace più, ci sono tanti modo per un riciclo intelligente

Il riciclo è sempre più utilizzato nelle nostre case perché permette di risparmiare in molti campi. Si ricicla il cibo trasformandolo in altre ricette, si riciclano i vestiti passandoli ad altre persone o modificandoli, tutto per evitare cose che possono avere una nuova vita.

La stessa cosa possiamo anche farla con i profumi, uno degli oggetti più amati dalle donne e sicuramente anche molto costosi che però dopo un certo periodo possono anche stufarci perché amiamo un nuova fragranza. Oggi vedremo come riutilizzare questi profumi o i campioncini che ci sono stati regalati dalle profumerie.

Riciclo intelligente anche con il profumo: almeno un paio di questi trucchi non lo conoscevi

Come riciclare il profumo che vogliamo cambiare? Se il nostro profumo preferito ci ha un po’ stancato ma la confezione è ancora mezza piena possiamo cercare di darle una nuova vita. Certo, un modo è regalarlo a un’amica o un parente. Ma come ben sappiamo il profumo è un regalo molto molto personale e quindi rischiamo di non fare una cosa gradita.

Ma non disperiamo, perché di modi per riciclare il profumo che non utilizziamo più ce ne sono.

1) Il primo modo è quello di prendere un dischetto di cotone e spruzzarlo per bene con il profumo che vogliamo riciclare.

Una volta che è ben inzuppato possiamo riporlo in un armadio o cassetto: in questo modo avremo una biancheria sempre profumata e fresca. Unico accorgimento, fare in modo che il cotone non tocchi i capi, in caso contrario rischieremo di macchiare i nostri vestiti.

2) Possiamo utilizzarlo per profumare la casa mettendo qualche goccia del nostro vecchio profumo preferito nelle vaschette dei termosifoni o nell’umidificatore. Basteranno poche gocce per spandere la fragranza per tutta casa.

3) Il nostro profumo può anche arrivare in macchina. Basta spruzzare bene il classico alberello magico che oramai ha perso tutta la sua fragranza per dargli nuova vita e per poter in questo modo profumare la nostra auto.

4) Un altro metodo per disperdere la fragranza in casa è quello di mettere alcune gocce nel sacchetto dell’aspirapolvere. In questo modo non appena l’elettrodomestico sarà in funzione sentiremo il piacevole profumo.

5) Ma possiamo anche farlo lavando i pavimenti: basteranno due gocce o due spruzzate e subito la nostra casa perderà un nuovo profumo.

Non ci resta che sperimentare e iniziare a riutilizzare il profumo che non vogliamo più indossare dandogli nuova vita. Un riciclo intelligente e che non ci costa nulla, basta provare una volta per non tornare più indietro.