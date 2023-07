Niente panico, la cena non è rovinata: con questo trucco niente cavatappi per aprire una bottiglia di vino

Con questo trucco aprirai il tappo del vino senza il cavatappi. È davvero facilissimo e costa davvero zero!

Non c’è bisogno di molta immaginazione, quando il cavatappi non c’è si può facilmente rovinare una intera cena. Tutti a tavola, pronti con pietanze imbandite a gran festa, quel che ci vuole è proprio un bel bicchiere di vino. Si cerca continuamente il cavatappi ma proprio in quel momento non lo si riesce a trovare da nessuna parte.

Si è sicuri di averlo, deve essere per forza lì. Proprio ieri lo avevo visto. Invece adesso dove guardi guardi non c’è proprio. Ed è proprio così. Non c’è. Che cosa si può fare in questo caso? La risposta è davvero semplice. Così come anche il trucco per aprirlo senza cavatappi.

Basta davvero poco e non c’è assolutamente nessuno sforzo da fare. È semplicissimo. A volte infatti si cerca una soluzione in qualcosa di eccessivamente ragionato, poco pratico e che magari può anche portare semplicemente a rompere la bottiglia. Alcune persone preferiscono utilizzare metodi simili a quelli della sciabolata. In realtà questi metodi non fanno altro che portare rischi. La bottiglia si potrebbe spaccare e rovinereste ancora di più la cena oltre che naturalmente rischiare preoccupazioni di gran lunga maggiori.

Questo metodo è invece quello più semplice di tutti. Ovviamente è alla portata di tutti e non costa assolutamente nulla. Basta solamente fare così per una soluzione semplicissima!

Se non hai il cavatappi puoi fare così. Metodo semplice!

Quando non si riesce a trovare il cavatappi bisogna optare proprio per delle opzioni alternative. Qui infatti è possibile trovare molteplici soluzioni perfettamente adatte a risolvere situazioni come questa. Qui puoi trovarne un chiaro esempio molto utile.

Quando non si ha il cavatappi o non lo so riesce a trovare si possono utilizzare una forchetta ed un coltello. La prima cosa da fare è infilzare il coltello all’interno del tappo in sughero. Bisogna infilzare per bene affinché si mantenga ben saldo. A questo punto bisogna poggiare la forchetta facendo ben attenzione ad inserire il coltello fra il secondo ed il terzo dente della forchetta.

In questo modo la pressione che si potrà esercitare sarà la stessa da entrambi i lati. Quello che poi bisogna fare è girare e rigirare la forchetta facendo in modo che sia la forchetta che poi di specchio il coltello esercitino pressione sul tappo e facciano in modo che esso si sviti.

Quando poi sarà arrivato alla fine. Per poter togliere il tappo definitivamente bisogna poi fare una leggera pressione con le mani rispetto a poi l’utilizzo della forchetta ed il coltello. Questo perché in questo caso specifico, quando il tappo è quasi uscito dalla bottiglia, il coltello si potrebbe piegare se si esercita una pressione come solita mentre si fa così.

Questo consiglio è infatti molto utile per poter togliere il tappo in sughero. Per quanto riguarda invece tappi in plastica e non in sughero, il metodo utile non può essere questo in quanto il coltello non potrebbe riuscirci. Nel caso però fare un piccolo tentativo non è impossibile!