Francesca e Manuel, chi è la coppia di Temptation Island 2023: età, lavoro e storia

Chi sono Francesca e Manuel di Temptation Island 2023? Età, lavoro e storia della coppia che si è lasciata più volte per poi tornare insieme.

Sono sette le coppie di Temptation Island 2023 e tra queste c’è quella formata da Francesca e Manuel che hanno scelto di partecipare al programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia per capire se, dopo vari tira e molla, possono davvero continuare a stare insieme per poter costruire un futuro o se sia il caso di mettere un punto definitivo al rapporto.

Durante la prima puntata di Temptation Island 2023, Manuel ha confessato di aver lasciato più volte Francesca e di aver frequentato altre ragazze durante i periodi in cui non stavano insieme. Dichiarazioni che hanno fatto crollare in lacrime Francesca che ha scoperto in diretta quelli che considera dei veri tradimenti, ma chi sono davvero Manuel e Francesca?

Chi sono Francesca e Manuel di Temptation Island 2023

Manuel Maura ha 30 anni e lavora come agente di commercio nel settore farmaceutico e vive a Roma. Francesca Sorrentino ha 23 anni ed è un tecnico della riabilitazione psichiatrica all’Università dell’Aquila. Vive a Giuliano di Roma ed è fidanzata da più di due anni con Manuel. Tuttavia, in due anni, i due si sono lasciati ben cinque volte. A chiudere sempre è stato Manuel per poi tornare tutte le volte sui suoi passi.

“Ho scritto io a Temptation Island perché Manuel ogni due per tre mi lascia e dopo un mesetto è lui che ritorna. Da quando siamo insieme mi ha lasciato circa cinque volte“, ha spiegato Francesca nel video di presentazione. Durante la prima puntata di Temptation Island, Manuel ha svelato qualche dettaglio che Francesca, in realtà, non conosceva.

«Mi sono scritto e visto con altre persone, non sono più credibile. Spero di capire quale sia la cosa giusta», parole che hanno fatto crollare Francesca che non ha trattenuto le lacrime trovando consolazione nelle braccia delle altre fidanzate che stanno partecipando a Temptation e che formano con i rispettivi fidanzati le sette coppie della trasmissione.

Un rapporto altalenante quello tra Francesca e Manuel e che è messo a dura prova dalla presenza dei tentatori e delle tentatrici presenti nel villaggio e che sono pronti a creare qualsiasi tipo di tentazione.

Dopo due anni e quattro mesi di fidanzamento, la coppia riuscirà a superare la grande prova che rappresenta la permanenza nel villaggio di Temptation Island 2023?