Mirko e Perla di Temptation Island 2023: chi sono, età, lavoro, storia e da quanto tempo sono fidanzati

Chi sono Mirko e Perla di Temptation Island 2023? Età, lavoro, storia e da quanto tempo sono fidanzati: tutto quello che c’è da sapere.

Mirko e Perla formano una delle sette coppie di Temptation Island 2023. Il pubblico li ha conosciuti durante la prima puntata di Temptation Island. I due hanno deciso di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia per mettere alla prova il loro amore che non sta attraversando un momento facile. Perla, dopo essersi trasferita per vivere la storia con Mirko perché lo vedo troppo apatico.

Perla, in particolare, ha confessato di annoiarsi spesso quando è da sola con Mirko spiegando di aver bisogno di vivere sempre emozioni forti, ma chi sono davvero Mirko e Perla?

Chi sono Mirko e Perla: tutto sulla coppia di Temptation Island 2023

Mirko ha 26 anni e lavora nella catena di famiglia di pizza al taglio. E’ cresciuto e vive attualmente a Rieti, città in cui si è trasferita anche Perla che di anni ne ha 25. Perla, infatti, essendo di Salerno, per non vivere più un amore a distanza, ha deciso di trasferirsi a Rieti dal fidanzato. I due, oggi, sono fidanzati da cinque anni, ma le cose non sembrano più andare per il meglio.

Perla, nel corso della prima puntata di Temptation Island 2023 durante la quale hanno avuto molto spazio anche Isabella e Manu che stanno affrontando un periodo complicato per il diverso stile di vita, alle altre fidanzate, ha confessato di non essere più così sicura che Mirko sia la persona giusta per lei. Perla ha ammesso di non ricevere le piccole attenzioni che vorrebbe dal fidanzato come una sorpresa, un regalo o un momento di dolcezza quando rientra dal lavoro.

Da parte sua, Mirko sente di dare tutto alla fidanzata Perla e, davanti alle telecamere del programma dell’amore, non ha nascosto la delusione nel sentire determinate parole dalla fidanzata. “Lui non mi rende felice. Da due anni è diventata una persona apatica e che non dà stimoli alla relazione“, le parole di Perla che ha spiegato di aver lasciato tutto, lavoro, amiche e famiglia, per trasferirsi a Rieti.

“Io ci provo a starle vicino e a non farle sentire la mancanza degli affetti e delle abitudini. Però vedo un muro davanti a me. Come se qualunque cosa non fosse la cosa giusta”, la replica di Mirko che ha già conquistato la fiducia del web.