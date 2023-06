Guendalina Tavassi e il divertente siparietto con il fidanzato Federico Perna che ha conquistato tutti: il video.

Guendalina Tavassi regala un momento divertentissimo ai suoi followers con la complicità del fidanzato Federico Perna. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei Famosi, su Instagram, pubblica tantissimo della sua vita privata. Oltre a Guendalina, protagonista indiscusso delle storie, è sicuramente il fidanzato Federico Perna con cui la sorelle di Edoardo Tavassi riesce a dare vita a momenti esilaranti davvero imperdibili e divertenti.

Dai classici problemi della convivenza dovuti, ad esempio, al disordine e all’incapacità di trovare ciò che si cerca in casa fino ai viaggi in auto, ma è soprattutto lo scambio di battuta sulla dieta diversa a conquistare letteralmente i fan.

La dieta di Federico Perna conquista tutti: l’esilarante reazione di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi ha un fisico davvero prorompente e non nasconde l’attenzione che dedica al proprio corpo. L’influencer, ogni giorno, condivide tantissimi contenuti sui social mostrando anche ciò che usa per mantenersi in forma. Guendalina usa tantissimi trattamenti stando attenda, anche, all’alimentazione. Solo durante il weekend si concede qualche strappo mangiando, ad esempio, qualcosa di fritto e hamburger. Per tutta la settimana, però, la Tavassi non nasconde di seguire un’alimentazione sana ed equilibrata. Cosa che, tuttavia, non riesce a fare il fidanzato Federico Perna.

A svelarlo è stata proprio la Tavassi che, in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, di spiegare ai followers come funziona la dieta del melone che è solito spiegare. La risposta di Federico è tutta un programma così come la reazione della Tavassi. Inconsapevolmente, i due hanno dato vita ad un siparietto simile a quelli tipici di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

“Cuore puoi spiegare a tutti com’è la dieta del melone che fai?”, chiede Guendalina al fidanzato. “Allora, la dieta del melone consiste nel mangiare tutto tranne il melone“, risponde Federico per poi scoppiare a ridere insieme a Guendalina.

Guendalina, dunque, non nasconde di fare anche dei sacrifici a tavola per poter sfoggiare il fisico mozzafiato che tutti ammirano. Il fidanzato Federico, invece, fa fatica a resistere alla bontà del cibo anche quando va a fare la spesa durante la quale non esita ad assaggiare i prodotti per testarne la qualità prima di acquistarli.