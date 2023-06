Nessuno ama gli animali come loro: la classifica dei segni zodiacali più legati agli amici a quattro zampe (e non solo)

Sai quali sono i segni zodiacali che amano di più gli animali? I primi tre posti potrebbero seriamente sorprenderti, non dare mai nulla per scontato quando si parla di stelle.

La passione per gli animali coinvolge tantissime persone, ma alcune un po’ di più. Amare gli amici a quattro zampe (e non solo) vuol dire dedicarsi a loro per tutta la giornata, c’è chi ha trasformato questa passione in un lavoro. Un esempio è il veterinario, che cura gli animali tutti i giorni, ma ci sono anche molte persone che fanno volontariato presso i canili comunali, dove ci sono tanti animali – soprattutto cani – alla ricerca di un po’ di affetto e, soprattutto, di qualcuno che se ne prenda cura. Non tutti hanno questa passione e non tutti sentono questa “missione” allo stesso modo, c’è chi ama gli animali più degli esseri umani.

È possibile distinguere una persona in grado di regalare tanto amore agli animali da una che non ne è capace? Anche in questo caso, come è già accaduto in passato, possiamo chiedere una mano alle nostre amiche stelle. Il segno zodiacale di appartenenza, infatti, può alterare il nostro carattere e indirizzarci verso una passione, come quella per gli animali. Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali che amano di più il mondo animale, concentrandoci specialmente sui primi tre posti in classifica. Pensi che il tuo segno meriti di salire sul podio? E allora non ti resta che scorrere il testo verso il basso e scoprire se hai ragione oppure no!

I segni zodiacali che amano gli animali: il podio

Sei curiosa di conoscere quali sono i segni zodiacali che amano gli animali più degli altri? Prima di soddisfare questa curiosità, è importante che tu conosca un piccolo dettaglio: la classifica che stai per leggere è stata calcolata prendendo in considerazione gli aspetti più conosciuti dei vari segni dello zodiaco. Ecco perché potresti essere presente nella classifica di oggi e assente in quella di domani. Non devi restarci male, anche perché le stelle possono riservare sempre delle sorprese, proprio quando non te lo aspetti. Ad esempio, avresti mai pensato che l’Acquario fosse un segno così convincente?

Toro: al terzo posto in classifica abbiamo il segno del Toro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha una vera e propria passione per gli animali. Con loro instaura un rapporto d’affetto, che viene spesso ricambiato dagli amici a quattro zampe. Un animale domestico sa che troverà nel Toro un compagno con il quale percorrere qualche anno, la fedeltà sarà reciproca e l’amore infinito. Il Toro tratta i suoi animali come se fossero delle persone di famiglia, ci si affeziona e sta malissimo quando ne perde uno. In particolare con i cani, il Toro sa creare un rapporto di vera amicizia, che durerà per tutta la vita.

Gemelli: al secondo posto in classifica troviamo il segno dei Gemelli. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco è molto sincero, sia con gli esseri umani che con gli animali. I Gemelli sono affascinati soprattutto dal mondo felino, ecco perché amano così tanto i gatti. Sono attratti dal mistero che accompagna un gatto, ma anche dalla sua voglia di indipendenza. I Gemelli formano con il proprio animale domestico una coppia perfetta, vanno insieme ovunque e non si separano mai. Il loro rapporto è di vera amicizia, ma difficilmente riescono a stare lontani troppo a lungo. Ecco perché, chi è nato sotto questo segno zodiacale, prima di partire per un viaggio prova sempre a vedere se l’hotel è in grado di accogliere anche il suo amico animale, altrimenti potrebbe addirittura rinunciare alla vacanza.

Cancro: al primo posto in classifica c’è il segno del Cancro, ecco chi occupa meritatamente il gradino più alto della classifica di oggi. E si tratta di un primato che, forse, sorprenderà qualcuno. È vero, il Cancro è un segno sensibile, ma si occupa soprattutto degli affetti più cari, come potrebbe affezionarsi ad un animale? E invece non è così, il Cancro considera il suo amico a quattro zampe una persona di famiglia, quasi come se fosse un fratello minore. La sua capacità di entrare in empatia con gli altri gli permette di comprendere le esigenze dei suoi animali, nonostante la loro parte istintiva sia molto più sviluppata di quella razionale. Il Cancro non si separa mai dai suoi animali, li vorrebbe sempre intorno, in ogni momento della sua vita, anche a lavoro. Ecco perché spesso il tuo veterinario è del segno del Cancro.