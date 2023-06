Che lavoro fanno Isabella e Manu di Temptation Island 2023? La verità sulle risorse economiche della coppia

Che lavoro fanno Isabella e Manu di Temptation Island 2023 che hanno raccontato i problemi dovuti ad una diversa situazione economica?

Isabella e Manu formano una delle sette coppie di Temptation Island 2023 che ha debuttato lunedì 26 giugno. Nel corso della prima puntata, la coppia ha subito raccontato i problemi che li hanno spinti a partecipare al programma per provare a superarli e a trovare un punto d’incontro. Alla base dei problemi di Isabella e Manu non c’è la mancanza d’amore o di fiducia, ma l’appartenenza a due mondi diversi. Lui, infatti, è cresciuto in un quartiere popolare e lei in pieno centro a Milano.

Le scelte di vita, l’attuale lavoro e la diversa situazione economica stanno allontanando Manu ed Isabella: lui, infatti, nel corso della prima puntata di Temptation Island 2023, ha raccontato di sentirsi sminuito nel suo lavoro e non supportato dalla fidanzata. Di fronte allo sfogo di Manu, Isabella non ha nascosto il proprio dispiacere nel vedere la sofferenza del fidanzato e, dopo aver spiegato di volerlo solo spronare a cercare di realizzare quelli che sono i suoi sogni professionali, convinta che una lunga permanenza nel villaggio non serva a nulla, ha chiesto il falò di confronto, ma solo nella prossima puntata si scoprirà se Manu accetterà o mano.

Le dichiarazioni fatte dalla coppia hanno scatenato la curiosità dei fan del programma condotto da Filippo Bisciglia che si chiedono che lavoro facciano Isabella e Manu.

Il lavoro di Isabella e Manu di Temptation Island 2023

Tra tutte le coppie di Temptation Island 2023, quella di Isabella e Manu, è sicuramente una di quelle che sta incuriosendo maggiormente il pubblico. La curiosità maggiore riguarda il lavoro di Isabella e Manu. Lei, nel 2021, ha conseguito una laurea presso la IULM di Milano in Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa. Attualmente collabora con diverse società che si occupano dell’organizzazione di eventi, ma in passato, prima di laurearsi, ha svolto altri lavori.

Come fa sapere Fanpage, Isabella Recalcati ha lavorato come commessa, ha collaborato presso lo show-room di Vivienne Westwood a Milano, come junior social media manager per una società che si occupa di campagne pubblicitarie per importanti brand di moda e ha collaborato con una società che si occupa di fornire hostess e promoter per gli eventi.

Che lavoro, invece, fa Manuel Marascio che il pubblico di Temptation Island conosce come Manu? Manu è un tramviere, ma la fidanzata “non lo considera nemmeno un lavoro. ‘Ma che lavoro è il tranviere?’, mi ha detto”, ha raccontato nel corso della prima puntata di Temptation.

Visioni diverse alla base dei problemi di Manu e Isabella che potrebbero essere la prima coppia a lasciare il villaggio di Temptation Island 2023.