Asciugatrice top, basta una spugnetta per cambiarci la vita: questo trucco sta spopolando

Chi usa spesso l’asciugatrice da che in fondo alla fine del ciclo c’è sempre un problema: oggi diciamo basta, rimediamo con un trucco geniale



Non tutti utilizzano l’asciugatrice in casa, un elettrodomestico che in realtà ci facilita la vita soprattutto in inverno. Accelera i tempi per avere capi asciutti dopo il lavaggio, li ammorbidisce e poi dobbiamo solo stirare. Quello che però non fa, è profumarli.

O meglio, lo abbiamo creduto fino ad oggi. Ma io ho quattro trucchi infallibili per rimediare, cancellando eventuali odori di muffa dai nostri capi. Perché come la lavatrice, anche l’asciugatrice con l’uso comincia a perdere colpi, con tutti i residui che si accumulano. Per tutti i problemi però c’è una soluzione e queste sono davvero magiche.

Il primo rimedio è molto naturale. Ci servono alcuni piccoli gomitoli di lana che facilitano tutto il procedimento dell’asciugatura. Se vogliamo che rilascino anche un buon profumo in questa fase, basterà spruzzare sopra un po’ di deodorante profumato per tessuti prima di infilarli nella macchina. Durante la fase di asciugatura, quel profumo si distribuirà naturalmente sui capi.

Lo stesso risultato lo otteniamo usando vecchie t-shirt o maglie che non ci vanno più e stiamo per buttare. In realtà basta prendere una forbice e ritagliare alcuni rettangoli di tessuto. Prima di far partire il ciclo dell’asciugatrice prendiamo uno o due di questi rettangoli, li profumiamo con 3-4 gocce di olio essenziale e infiliamo nel cestello. E l’aspetto bello è che li possiamo riutilizzare tutte le volte che vogliamo.

Asciugatrice top, l’ultimo trucco per capi sempre profumati è veramente geniale: basta una spugnetta

Terzo metodo, i calzini di cotone. Un principio simile a quello delle magliette vecchie anche se in questo caso non c’è nulla da tagliare e al posto degli oli essenziali useremo un profumatore in polvere. Ce ne sono molti in commercio, sta solo a noi scegliere.

Prendiamo un calzino in cotone, anche di quelli spaiati che non sappiamo più accoppiare, basta che non sia rovinato. Lo riempiamo con il profumatore e poi lo chiudiamo facendo un nodo in modo che non fuoriesca. Infine lo infiliamo direttamente nel cestello insieme ai capi da asciugare e il risultato è assicurato.

Infine il rimedio più geniale, semplicemente perché non ci pensa mai nessuno. Ci serve una spugnetta e un po’ di ammorbidente, quello classico che usiamo per il bucato.

Immergiamo una spugna morbida e pulita in una bacinella con un po’ di acqua. Poi aggiungiamo poche gocce di ammorbidente e strizziamo il liquido in eccesso. Quindi inseriamo la spugna ancora umida nell’asciugatrice con i vestiti e aspettiamo che l’elettrodomestico faccia il suo lavoro.

Quando l’asciugatrice ha terminato il suo ciclo, tiriamo fuori i vestiti e la spugna e se vediamo che è ancora moto bagnata basterà stenderla per farla asciugare bene prima di riutilizzarla. Visto come è facile? Ora puoi provare e scegliere il metodo che più ti piace.