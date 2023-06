Conosci la regola dei 10 secondi? Provala, ti aiuterà a risparmiare!

Scopri come risparmiare evitando acquisti inutili. Ti bastano 10 secondi. La differenza sarà davvero grandiosa!

Quando si va a fare acquisti, che si tratti di fare la spesa o del vero e proprio shopping, resistere alle tentazioni può essere davvero difficile.

Tra le pubblicità che ci bombardano tutti i giorni, i packaging accattivanti e lo stress che spesso porta a desiderare di coccolarsi con un nuovo acquisto, il rischio di acquistare oggetti anche inutili è sempre dietro l’angolo.

Per fortuna esiste una piccola strategia che può fare la differenza e che consente di ottenere degli ottimi risultati.

Dopo aver visto quali sono i trucchi per iniziare a risparmiare sulla spesa, scopriamo come evitare acquisti compulsivi grazie alla tecnica dei 10 secondi.

Come evitare acquisti inutili e risparmiare grazie alla tecnica dei 10 secondi

Comprare cose per sé è tra le azioni più rilassanti che ci siano. Si tratta infatti di una sorta di premio che nei giorni più difficili è in grado di farci sentire meglio per qualche minuto. Il problema è che spesso, una volta fatto l’acquisto ci si accorge della sua effettiva inutilità o di quanto dopo pochi secondi passi già in secondo piano non essendo, in effetti, la soluzione al problema che ha spinto al suo acquisto.

Si tratta di un circolo vizioso che alla lunga può diventare deprimente, scatenando sensi di colpa e portando a spendere più di quanto si vorrebbe. Cosa che, inutile dirlo, può influire sul bilancio settimanale. In tal senso, poter contare su una strategia che sia in grado di fare la differenza sugli acquisti effettivi è sicuramente un buon modo per evitare questo pericolo e per assicurasi di acquistare solo ciò che serve davvero. E cosa penseresti se ti dicessimo che ne esiste una davvero semplice e che puoi mettere in pratica tutte le volte che vuoi in solo 10 secondi?

La tecnica dei 10 secondi, che prende il nome proprio dalla sua durata, è infatti molto semplice e si può mettere in atto tutte le volte che ti trovi davanti a qualcosa che trovi sul web e desideri acquistare o quando sei fuori. L’unica cosa da fare è appunto quella di osservare l’oggetto dei desideri per appunto dieci secondi e pensare se ti serve davvero. Notane i difetti, chiediti a cosa ti serve e se non hai già qualcosa di simile, immagina di averlo già e cerca di capire come ti senti. Nella maggior parte dei casi noterai che il desiderio di avere un dato oggetto sparisce rapidamente e potrai rimetterlo al suo posto o rimuoverlo dal cestino dello shop online evitandone l’acquisto.

Ovviamente, per alcune persone potrebbero volerci più di 10 secondi, almeno all’inizio. Con il passare del tempo, però, la cosa diventerà così automatica da risultare quasi immediata. Il tutto con un doppio risultato. Da un lato c’è quello legato al risparmio e dall’altro c’è quello di circondarti davvero delle cose che ti piacciono evitando tutto quello che con il tempo diventerebbe inutile o che finiresti con il relegare in un angolo. Un modo davvero semplice per vivere al meglio le tue giornate, la spesa e, ovviamente, lo shopping.