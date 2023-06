Voglia di mare? Aspetta le vacanze con le unghie giuste! Le realizzi da sola in un minuto

Quando il caldo si fa sentire, arriva la voglia di tuffarsi in mare: una ventata di freschezza estiva con la nail art perfetta per le ferie

Ormai da diversi giorni il caldo è entrato ufficialmente a far parte della quotidianità. Dopo una lunga attesa l’estate è finalmente arrivata in tutto il suo splendore, portando come di consueto il sole a far sentire i suoi effetti. Una delle principali conseguenze, è inevitabilmente una voglia di vacanze che si fa sempre più insistente.

Se c’è chi è pronta a partire per il viaggio di relax, c’è anche chi invece deve ancora aspettare per le tanto agognate ferie. Si inizia a pensare quindi, a quale sarà il look giusto da sfoggiare in quelle giornate lontane dal lavoro, a partire dall’abbigliamento fino ad arrivare alle unghie. Come sempre la manicure seguirà il mood del periodo, diventando allegra, giocosa e possibilmente, a tema marino!

Ma durante l’estate c’è un fattore che bisogna tenere bene in considerazione: anche per la propria nail artist di fiducia è tempo di pausa. Che cosa resta da fare allora, nell’attesa che l’estetista preferita sia disponibile per riprendere colori e pennelli ed effettuare il suo “restauro”? L’opzione più semplice è rassegnarsi all’idea di procedere al fai-da-te. Approfittando dell’occasione, possibilmente con un tocco di estate.

La nail art a tema mare che stavi aspettando è semplicissima: non ti serve l’aiuto dell’esperta

Quante volte è capitato di ritrovarsi ad immaginare delle calde spiagge assolate, con un mare cristallino che rilassa con il solo infrangersi delle sue onde? Sicuramente molte, soprattutto in estate. Il tanto sperato riposo è finalmente arrivato oppure è ancora un lontano miraggio? In entrambi i casi bisognerà fare i conti con le potenziali ferie dell’esperta di manicure. Non è il caso di scoraggiarsi però, al contrario si potrà sfruttare l’occasione per riscoprire il divertimento della decorazione unghie casalinga.

Un piacere che ultimamente è stato messo molto da parte, un po’ per pigrizia e un po’ per l’esperienza professionale che le nail artist sono in grado di fornire. Ma da bambine tutte lo hanno fatto almeno una volta. É l’ora dunque, di tirare fuori dal cassetto gli smalti colorati e apprendere una tecnica velocissima e di grande effetto per una favolosa manicure estiva dal sapore balneare. Come mostra il seguitissimo canale TikTok “lightslacquer”, tutto ciò che occorrerà sarà una base color nude, una nuance celeste (matte o perlata), un nero ed un top coat lucido.

Le unghie si trasformeranno in un piccolo capolavoro, partendo proprio dal primo strato di colore. Una pennellata di smalto nude farà da base perfetta alla micro-pittura che si andrà a realizzare. Nulla di cui preoccuparsi, perché è veramente a prova di principiante. Con un pennellino sottilissimo per nail art, si preleverà un po’ di celeste, precedentemente poggiato su un piano in qualche goccia. A questo punto si disegnerà la forma di una piccola onda all’altezza del french, partendo da una linea curva per poi aggiungere qualche dettaglio.

Si passerà poi a tracciare il profilo di un minuscolo gabbiano, semplicemente intingendo il pennellino nel nero e tracciando una piccolissima “V”. Non resta infine, che passare all’ultimo step coprendo il mini-dipinto (una volta asciutto) con un top coat lucido. Come si può vedere dal video tutorial, basteranno davvero pochi secondi per poter guardare le proprie mani e immaginarsi direttamente su una spiaggia delle Hawaii. Provare per credere!