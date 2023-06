Piega mossa perfetta: realizzala in un minuto con il trucco dell’asciugamano dici addio al parrucchiere!

Se vuoi una piega perfetta ti basta usare il trucco dell’asciugamano. Addio parrucchiere e risparmierai tanti soldi!

I capelli perfetti non esistono. Non c’è modo di poter nascere con la perfezione nei propri capelli. Questi vanno costantemente curati, considerati e nutriti con appositi strumenti. I capelli infatti non vanno assolutamente sottovalutati. Sono un pezzo fondamentale del nostro corpo ed ogni donna deve sentirsi libera di poterli avere come vuole.

Stessa cosa ovviamente per gli uomini. Chi vuole portare i capelli corti deve farlo con consapevolezza che vanno curati per bene. Chi porta i capelli lunghi deve sapere che i trattamenti da fare sono differenti.

In ogni caso infatti, fra shampoo, creme per i capelli, maschere per capelli e unguenti vari, ci sono molteplici cose che possono essere utili nella cura dei capelli in primis e poi anche del cuoio capelluto. Una pettinata di capelli, un tocco di sistemazione, infatti non serve solamente per un valore estetico ma anche e soprattutto per il benessere dei propri capelli.

Se poi invece si vuole considerare la piega perfetta, bisogna adottare alcuni accorgimenti utili. Anche in questo caso si può ottenere una piega perfetta senza dover ricorrere a metodi aggressivi per la salute dei nostri capelli. Il metodo inoltre è davvero molto semplice e non ha bisogno di alcuna spesa. Basta un asciugamano!

Con il metodo dell’asciugamano risparmi soldi ed hai la piega perfetta!

Se hai bisogno di una piega perfetta devi proprio fare così. Qui inoltre trovi anche altri consigli sui capelli che sono davvero molto utili, fra cui anche questo che davvero ti stupirà. Nel caso che segue ti basta solamente un asciugamano e sarà tutto perfetto.

Per ottenere la piega perfetta hai bisogno di un asciugamano ed un pochino di pazienza. Il primo passo consiste nell’attorcigliare i capelli all’interno di un asciugamano spugnoso. Per attorcigliare si intende che bisogna piegare in due parti, con al centro le punte dei capelli fino a sette o otto centimetri. Piegare e poi richiudere in sé stesso l’asciugamano in modo che raccolga tutti i capelli. In pratica bisogna creare un mega cornetto a doppia sfoglia in cui una sfoglia è l’asciugamano e l’altra sono i capelli. Così per renderla in termini più semplicistici.

A questo punto bisognerà chiudere le due punte sulla propria fronte. In questo caso meglio utilizzare magari un elastico per capelli di quelli che non tirano i capelli o che non si surriscaldano subito. Un elastico che magari semplicemente permetta di chiudere le due estremità sulla fronte.

A questo punto quello che dovete poi fare è usare l’asciugacapelli. Dovete fare questo passaggio per almeno qualche minuto. Bisogna passare l’asciugacapelli a calore moderato per tutta la circonferenza per almeno qualche minuto.

I capelli e l’asciugamano dovranno diventare ben asciutti. A questo punto si potrà procedere poi con il togliere completamente l’asciugamano. Bisogna procedere con cautela onde evitare di tirare i capelli con l’asciugamano. A questo punto dovrebbero essere già ben visibili le onde che tanto ci piacciono dopo una piega. Con questo metodo si risparmiano molti soldi e non si danneggiano i capelli. Provalo subito!