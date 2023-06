Stanca dei capelli sempre sudati? Con questi trucchi non sarà più un problema!

Avere i capelli sempre sudati può portare ad un aspetto trasandato e ad una piega non più in forma. Scopri come risolvere tutto con poche e semplici mosse.

Il caldo, si sa, ha degli effetti negativi tra i quali non si può non menzionare il sudore.

Tra cambi di temperature repentine, giornate al sole e camminate che per quanto piacevoli possono portare a sudare, i capelli sono spesso tra le vittime più sottovalutate e al contempo in prima linea nel subire i danni da sudore. Spesso, infatti, ne basta pochissimo per rovinare una piega ben fatta.

Basti pensare ai capelli lisci che si arricciano proprio sul collo o a quelle pieghe ben fatte e che rischiano di gonfiarsi. Il rischio di apparire trasandate è sempre dietro l’angolo. Per fortuna, però, ci sono dei semplici trucchi che è possibile mettere in atto e che una volta acquisiti faranno la differenza, rendendo i capelli più belli e facendo apparire il caldo meno minaccioso. Dopo aver visto qual è il trucco da usare dopo lo shampoo per capelli lucenti, ecco come evitare che il sudore li rovini.

Come gestire i capelli per contrastare il sudore

Se il sudore in estate è da sempre un tuo cruccio, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, ti sveleremo alcuni semplici trucchi per evitare che le giornate di sole rovinino i tuoi capelli e, di conseguenza, il tuo umore. Basta, infatti, mettere a punto alcuni trucchi per cambiare le cose e vivere le giornate estive (persino le più calde) con maggior rilassatezza.

Porta sempre con te un elastico

Iniziamo dalle strategie semplici ma che funzionano. Portare un elastico sempre con se consente di legare rapidamente i capelli quando si sente che il sudore inizia a farsi vivo, sopratutto sul collo. Così facendo potrai asciugarti per bene e tenere i capelli distanti dalla minaccia sudore. Una volta sciolti appariranno sani e in piega come sempre.

Opta per pieghe mosse o ricce

Se sudi facilmente o sei poco attenta a controllare il momento esatto in cui la pelle inizia a riscaldarsi, puoi ovviare al tutto optando per pieghe mosse. In questo modo il sudore donerà ai capelli un’aria mossa naturale e piacevole. E da nemico si trasformerà in un alleato della tua piega. Un modo simpatico e alternativo per affrontare la situazione con leggerezza.

Usa il phon per tamponare

L’aria fredda del phon aiuta i capelli ad asciugarsi dal sudore in eccesso e ad evitare quell’effetto bagnato che può risultare spiacevole. Agendo in questo modo potrai godere di una chioma sempre bella da vedere. E tutto senza temere il sudore. E se sei fuori? Un asciugamano potrà aiutarti a tamponare gli eccessi. E anche se non è proprio la stessa cosa, farà comunque il suo lavoro.

Fai lo shampoo secco quando serve

Se hai lavato i capelli da poco e ti ritrovi con una chioma davvero difficile da gestire, puoi optare per uno shampoo secco da ripetere all’occorrenza. In questo modo i capelli risulteranno come nuovi e anche un’eventuale frangia potrà apparire al meglio.

Usa dei prodotti ravvivanti per la tua chioma

A volte, l’uso di prodotti ravvivanti può fare la differenza. Dall’olio di Argan a quello di mandorle, i capelli possono riprendersi all’istante eliminando il crespo dato dal sudore e consentendoti di godere di una serata speciale senza dover rifare lo shampoo.

Seguendo questi semplici trucchi il sudore non sarà più un problema e potrai godere di capelli tutti da ammirare. Esattamente ciò di cui hai bisogno per vivere l’estate in piena spensieratezza e senza l’ansia costante del caldo e del sudore.