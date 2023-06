GF 8, nuovi stravolgimenti a Mediaset: l’addio ha scioccato i fan

Cambiamenti in vista per la nuova edizione del Grande Fratello, non solo all’interno della casa ma anche nel celebre studio di Cinecittà.

Strano ma vero, non solo sono passate poche settimane dalla fine della settima edizione del GF, che ha visto trionfare Nikita Pelizon, ma sono già cominciati i provini per la prossima edizione, che dovrebbe prendere il via a settembre. Stavolta però gli inquilini della casa più spiata d’Italia non faranno parte del mondo dello spettacolo, come è accaduto negli ultimi anni, bensì saranno persone sconosciute. In questo modo il reality tornerà alle sue origini, quando i partecipanti erano esclusivamente Nip, anche se non per molto.

In effetti il noto programma targato Canale Cinque ha avviato la carriera di numerosi personaggi, tra cui Luca Argentero, Eleonora Daniele e Pietro Taricone, quest’ultimo scomparso tragicamente più di dieci anni fa a seguito di un incidente paracadutistico. Ma il cast non è l’unica novità al quale il pubblico assisterà. Secondo alcune indiscrezioni, ci saranno dei cambiamenti anche nello studio dal quale ogni settimana Alfonso si collega con la celebre casa romana. Scopriamo insieme i dettagli.

Uno stravolgimento inaspettato

Nel corso della scorsa edizione ad intrattenere il pubblico in studio ci hanno pensato Sonia Bruganelli e Orietta Berti, la new entry del reality. Il duo sembra aver trovato fin da subito il giusto affiatamento, cosa di cui molti telespettatori inizialmente avevo dubitato.

L’ottava edizione del Grande Fratello vedrà come sempre al timone Alfonso Signorini, confermato per il quarto anno consecutivo. Ma a cambiare potrebbero essere le due opinioniste, che potrebbero ritrovarsi presto senza lavoro. Infatti, si fanno sempre più insistenti le voci che le vedrebbero sostituite da altri due volti noti dello spettacolo.

nell’ultimo periodo la Bruganelli è finita al centro del gossip anche per altri motivi legati al suo matrimonio. Alcuni giorni fa l’opinionista italiana ha annunciato il divorzio da Paolo Bonolis, dopo ben venticinque anni dal primo incontro della coppia. A quel tempo il conduttore aveva trentasei anni e una carriera televisiva già avviata, mentre Sonia ne aveva ventitré e stava muovendo i primi passi sul piccolo schermo.

La notizia della loro separazione è arrivata all’mprovviso spiazzando i fan della coppia, visto che quest’ultima era considerata una delle più solide dello star system italiano. A quanto pare però, oltre a non avere più un marito, ben presto la Bruganelli potrebbe rimanere senza un lavoro. Come accennato in precedenza, sia lei che Orietta Berti potrebbero non esserci per l’ottava edizione del Grade Fratello Vip. Al loro posto, sempre secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero subentrate Cristiano Malgioglio e Amanda Lear.

Sarebbe un vero e proprio colpo di scena se le voci venissero confermate. Ma per il cantautore italiano non si tratterebbe nemmeno della sua prima esperienza nei panni di opinionista del GF. Infatti ha ricoperto lo stesso ruolo durante le edizioni condotte da Alessia Marcuzzi e Barbara D’Urso. Inoltre, ha da poco terminato la sua avventura ad Amici, sempre nel ruolo di giudice, il medesimo che svolge anche a Tale e quale show, condotto ancora una volta da Carlo Conti. Non ci resta dunque che aspettare ulteriori notizie a riguardo. Noi come sempre, vi terremo aggiornati.