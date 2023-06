Come esaltare la tua abbronzatura? Con gli outfit colorati! Scopri le tendenze dell’estate 2023!

Vuoi far risaltare la tua abbronzatura in estate ma non sai come fare? Semplice! Sfoggiando gli outfit colorati più trendy del momento! Scopri in questa guida di stile targata CheDonna quali sono i colori di tendenza dell’estate che dovrai indossare per essere al top!

L’estate è la stagione del sole, del mare, delle vacanze e del divertimento. Ma soprattutto è la stagione migliore per sfoggiare outfit trendy che ti facciano sentire una diva in ogni occasione. Però attenzione, perché l’errore di stile è sempre in agguato! Ad esempio, quali sono i colori di tendenza dell’estate 2023 da prediligere se vuoi esaltare la tua abbronzatura ed essere super luminosa? Scoprilo con noi, qui su CheDonna!

Quante volte vi è capitato di ideare un total look pensando che una volta indossato sarebbe stato perfetto e ci avrebbe fatto sentire sicure di noi stesse, ma invece non ha superato le nostre aspettative? Tantissime volte!

E volete sapere il motivo? Molto semplice: tendiamo a pensare che le tendenze che ci propongono i big della moda e che vediamo sui social media indosso alle nostre influencer preferite si adattino alle nostre esigenze. Che se un look è trendy allora dobbiamo necessariamente indossarlo per diventare per osmosi trendy anche noi. Non è così.

La prima regola di stile per essere sempre al top e sentirci sicure di noi stesse è studiare le tendenze al fine di plasmarle in base a quelle che sono le nostre esigenze, le nostre forme fisiche, gusti in fatto di fashion e personalità. Esatto, perché non esiste peggior errore di stile di accantonare la nostra personalità per indossare outfit copia e incolla visti su quella o quell’altra influencer del momento.

E allora come evitare che accada ciò? Con questa guida di stile!

Infatti oggi stiamo per scoprire insieme quali sono i colori più trendy dell’estate 2023, che non solo si adattano a tutti gli incarnati, ma che in più hanno la capacità di far risaltare la nostra abbronzatura e farci sentire super luminose!

Siete pronte? Iniziamo!

Outfit colorati che esaltano l’abbronzatura? Esistono! Scopri con noi come realizzarli!

Total white: sembrerà banale, ma il colore dell’estate da indossare in qualunque momento e situazione è senza dubbio il bianco. Un colore acromatico, quindi luminoso ma senza tinta, che riesce a donare luce a tutti gli incarnati e ad essere sempre elegante. Per esaltare al massimo l’abbronzatura dobbiamo realizzare un outfit total white, quindi completamente bianco, e chiudere con accessori particolari e colorati. Ad esempio, per un total look da mare camicia bianca oversize in lino, pantalone largo anch’esso in lino, sandalo flat in cuoio e pochette da mano arancione. Brillerai come nessuna!

Outfit arancione: è senza dubbio il colore dell’estate 2023, ma è anche il colore del sole al tramonto. Di quale stiamo parlando? Dell’arancione. Ma come si indossa? Prima di tutto bisogna scegliere la nuance più giusta in base a quelli che sono i nostri toni in base allo studio dell’armocromia. Carnagioni scure o olivastre devono prediligere un tono di arancio caldo, tendente al coccio. Mentre carnagioni chiare dovranno prediligere toni di arancio più freddi, quasi neon. Una volta scelta la nuance siamo pronte per creare il nostro total look. Indossiamo l’arancio per un aperitivo in centro città con le amiche un completo composto da camicia corta e mini gonna. Chiudiamo con un sandalo sabot in tinta e una pochette mini in paglia.

Total look rosa: ultimo colore, ma non per importanza, da indossare assolutamente in estate per esaltare la tintarella è il rosa. Anche in questo caso scegliamo sempre il tono più giusto per il nostro incarnato e una volta pronte indossiamo il nostro look. Realizziamo un outfit perfetto per la passeggiata in città con un abito lungo, oppure un completo composto da camicia crop e gonna lunga fino alle caviglie a vita alta. Chiudiamo anche questo look con un sabot dal tacco largo in tinta con l’outfit ma abbiniamo una pochette griffata per dare un tocco chic. La nostra abbronzatura splenderà e tutte vorranno copiarci!