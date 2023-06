Non rimuovere mai il poggia testa dell’auto: se lo levi rischi grosso!

Devi assolutamente sapere a cosa serve il poggia testa dell’auto. E no, non serve solo a quel che pensi!

L’auto viene costruita in modo tale da essere perfetta per la sicurezza dei passeggeri e del guidatore. Ci sono regole ben precise per cui un auto viene costruita. Non si può assolutamente pensare che magari la portiera dell’auto venga costruita in quel modo solamente per un fattore estetico.

Essa infatti è posizionata in quel modo, con la maniglia in quel punto ed il finestrino in quell’altro punto proprio perché segue delle ragioni di comodità e sicurezza. Lo stesso vale per tutti gli altri componenti della macchina. Questo infatti vale anche per il posizionamento degli specchietti retrovisori così come anche i sedili posteriori ed anteriori. Senza ovviamente dimenticare le cinture di sicurezza.

Proprio in questo caso bisogna dire che il poggia testa è proprio uno di quegli strumenti che assieme alla cintura di sicurezza ci tiene al sicuro ed evita che ci succeda qualcosa. Ma l’utilizzatore del poggia testa deve anche sapere che il ruolo del poggia testa non è solamente in quello. Questo strumento infatti serve a garantire una sicurezza assoluta in un caso ben specifico e che davvero nessuno si aspettava.

Basterà infatti una lettura di quanto segue per scoprire l’utilizzo speciale del poggia testa. Nessuno ci pensa, ma in realtà è il salvavita vero e proprio in caso di una grave emergenza come questa!

Il poggiatesta serve proprio a questo. La sicurezza prima di tutto!

L’auto ha bisogno di continui aggiornamenti soprattutto in merito ai diversi meccanismi di sicurezza. Qui puoi trovare alcune informazioni in merito davvero molto importanti. Per quanto riguarda invece il meccanismo di poggia testa è tutto qui quello che devi sapere.

Il poggiatesta in associazione con la cintura di sicurezza serve ad evitare che un colpo di frusta possa causarci fratture dopo un incidente. Non bisogna mai rimuovere il poggiatesta proprio per questo motivo. Spesse volte però si fa il grave errore di toglierlo. Questo accade poiché il poggiatesta è regolabile ed estraibile.

In realtà esso è estraibile proprio per tutto un altro motivo. Ci sono infatti situazioni, incidenti, in cui è impossibile aprire la portiera dell’auto e nemmeno il finestrino per poter uscire dall’auto. Una situazione di pericolo del genere può portare ad un vero e proprio danno grave per la persona, se non la morte.

Estraendo completamente il poggiatesta, la persona interessata può battere con i due tubi in metallo o acciaio del poggiatesta e rompere il vetro in maggiore sicurezza. La forza esercitata sull’oggetto infatti permette di rompere il vetro tirandolo verso l’esterno in modo tale che non cada completa addosso la persona che sta cercando di uscire dalla macchina.

Queste sono situazioni di pericolo che possono costare la vita di una persona ed in cui il poggia testa si rivela essere l’oggetto che davvero ce la può salvare. Solo per questo motivo è estraibile e non bisogna assolutamente farlo per altri motivi. Non vi sognate nemmeno di guidare senza il poggia testa, potrebbe davvero costarvi carissimo!