Scegliere, abbinare, lavare le tende: con questi segreti la nostra vita cambia

Non tutte le case sono uguali, non tutte le tende sono uguali: ci sono trucchi speciali e segreti per pulirle ma anche per farle diventare oggetti d’arredo

Per alcuni sono una ragione di vita, per altri invece un semplice elemento d’arredo. In realtà però le tende in ogni casa rappresentano un punto di forza, perché non ci aiutano soltanto a tenere lontani luce e calore eccessivi. Ma sappiamo come lavarle e soprattutti come abbinarle bene a mobili e ambienti circostanti?

Non importa se siano in tessuto sintetico o in cotone, in seta oppure ancora lino. Tutte le tende da interno rappresentano molto più di un semplice particolare in ogni stanza della casa. Ecco perché ci serve tenerle sempre pulite, ma ancora prima scegliere quelle giuste.

Come lavare e pulire le tende di casa senza fare danni? Domanda complessa, risposta semplice perché in realtà va bene farlo sia a mano o in lavatrice. Ci sono modi efficaci per curare che non perdano la loro forma e il loro colore.

Partiamo dalla periodicità. Le tende dovrebbero essere lavate almeno ad ogni cambio di stagione, in particolare dopo l’inverno. Questo perché hanno dovuto sopportare il calore dei termosifoni e possono essersi ancora più del solito riempite di polvere.

In genere sulle tende esistono delle etichette con i consigli sui prodotti utili per lavarle e sul tipo di lavaggio da utilizzare. In caso di dubbio, un rimedio resta la tintoria ma possiamo fare tutto a casa, con le nostre mani.

Immergiamole nella vasca da bagno con acqua fredda e detersivo liquido per tessuti delicati oppure sapone di Marsiglia. Il segreto per tende perfette è aggiungere uno o più bicchieri di aceto bianco per igienizzare meglio la stoffa e ravvivare i colori. Alla fine risciacquiamo più volte prima di stenderle.

In lavatrice esistono già programmi preimpostati ma questo da solo non basta. Per evitare ogni problema, meglio mettere ogni singola tenda in un sacco per bucato: così il cestello non la rovinerà E in ogni caso la temperatura non deve superare i 30°.

Come scegliere e abbinare i colori delle tende? Ho la risposta per ogni stagione

In commercio esistono molti modelli di tende per la casa. Le più comuni e pratiche sono quelle arricciate o morbide: eleganti e pratiche al tempo stesso, riescono a fare entrare la giusta quantità di luce isolando perfettamente dal mondo esterno.

In alternativa esistono le tende a pacchetto, quelle cioè che funzionano grazie ad un cordino e sono ottime per le cucine e i bagni. Oppure quelle a pannello, che ci tornano utili per separare una stanza dall’altra.

Ma quello che realmente fa la differenza sono i colori delle tende di casa perché non tutto di abbina a tutto. Ci sono comunque dei consigli di massima da applicare. Quando una stanza è di dimensioni ridotte, meglio scegliere colori chiari e leggeri perché aumenteranno lo spazio a vista d’occhio. Al contrario, se la stanza è spaziosa possiamo anche puntare sui colori scuri che daranno una riduzione visiva degli spazi.

Molto importante è anche lo stile con cui è arredata la stanza o più ampiamente la casa. Se è classico, meglio colori chiari come il bianco, il beige o il grigio chiaro. Se lo stile punta sul moderno, meglio colori vivaci come giallo, arancione o azzurro. Una buona soluzione è anche cambiare il colore delle tende a seconda delle stagioni: colori più brillanti in primavera ed estate, più sobri in autunno e inverno.