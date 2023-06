Perché creare delle buste personalizzate

La stragrande maggioranza dei negozi offre ai propri clienti sacchetti personalizzati. Solitamente la personalizzazione consiste nel presentare il brand del negozio sulla busta, ma può capitare di vedere buste shopper personalizzate con un richiamo al marchio meno appariscente, per favorirne l’utilizzo quotidiano al cliente. Qualunque sia la scelta, al giorno d’oggi creare delle buste personalizzate per il proprio brand può portare un grande vantaggio al business, scopriamo perché.

Le principali motivazioni

Le due motivazioni principali che portano molte attività commerciali a produrre shopper personalizzate sono correlate al marketing. Le borse personalizzate vengono consegnate a ogni cliente che acquista un prodotto, che poi le porterà con sé mostrando il brand del negozio ovunque, mentre gira per la città. Inoltre, risultano particolarmente utili per creare un’immagine precisa del singolo brand, con un logo riconoscibile, un colore e uno stile. Si tratta in entrambi i casi di fare pubblicità al negozio o al servizio, ma anche di mostrare maggiore attenzione alle esigenze dei clienti, contribuendo a fidelizzarli.

La vision attraverso i sacchetti

La scelta delle buste personalizzate con logo porta con sé anche un messaggio, che fa parte della vision e della mission della singola azienda. In particolare, negli ultimi tempi molti punti vendita preferiscono buste di materiale completamente riciclabile, o che siano riutilizzabili più volte o che comunque abbiano un minimo impatto ambientale. Se in un passato non troppo lontano erano abbastanza tipiche le buste in materiale plastico da fonti fossili, oggi sempre più spesso si preferiscono quelle prodotte con plastiche proveniente da materiale rinnovabile, o anche completamente riciclabili. Si possono preparare buste personalizzate online anche in carta, un classico materiale biodegradabile, o in tessuto. Queste ultime sono riutilizzabili e lavabili, offrendo così ai clienti un piccolo gadget.

Quanto costano le buste personalizzate

Come già accennato, esistono dei siti che consentono di preparare buste personalizzate online, come Pixartprinting. Il costo di questo servizio non è particolarmente alto ma è bene comprendere che vi è una gamma molto varia di prodotti di questo genere. Quindi ci sono shopper dal costo veramente minimo, mentre altre possono avere costi che incidono di più sul fatturato mensile. Una piccola borsa in carta, personalizzata con il logo di un negozio e in materiale robusto può avere un costo decisamente minore; ogni variazione aumenta però il prezzo, sia per quanto riguarda le dimensioni, la tipologia di stampa e il materiale. Le varianti sono poi numerose, si possono scegliere sacchetti con manico in carta ritorta, o in cordoncino di tessuto, con una forma molto particolare o di dimensioni maxi. Ovviamente tutte queste variabili possono aumentare significativamente il costo del sacchetto. Anche aggiungere una stampa su tutto il sacchetto porta ad aumentare il costo del singolo prodotto, è quindi bene valutare la tipologia di busta che si intende creare per il proprio punto vendita.