Guendalina Tavassi, il pareo non copre nulla: il fondoschiena è un sogno

Guendalina Tavassi e la sua estate al Circeo: bikini mozzafiato e un pareo che esalta il fondoschiena, un capolavoro assoluto.

Dopo aver sfoggiato il fisico pazzesco durante la permanenza sull’Isola dei Famosi 2022 dove, a causa dei chili persi, a suo dire, stava perdendo le forme mozzafiato, Guendalina Tavassi, dopo tornata in splendida forma, sfoggia dei bikini da urlo sulla spiaggia del Circeo dove sta trascorrendo l’estate con i figli Chloe e Salvatore e con il fidanzato Federico Perna.

Oltre ai selfie in spiaggia, Guendalina ama lasciarsi immortalare anche nella villa estiva che è diventata la sua casa da diverse settimane. In giardino, con un bikini e un pareo celeste, la Tavassi ha lasciato letteralmente senza parole tutti i fan.

Guendalina Tavassi in bikini: il panorama è imperdibile

La bellezza di Guendalina Tavassi è evidente a tutti. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sta sfoggiando le sue forme mozzafiato sulla spiaggia del Circeo e nella sua casa condividendo foto da capogiro sui social. Una delle ultime che ha fatto strage di cuore tra i fan è quella in cui indossa un bikini celeste e un pareo che non riesce a nascondere il fondoschiena perfetto di cui Guendalina è molto orgogliosa.

“Ultime foto da qui”, ha scritto Guendalina lasciando intendere che presto lascerà il Circeo dopo ha trascorso un weekend anche con l’amica Carmen Di Pietro che, in spiaggia, ha sfoggiato, a sua volta, il suo fisico pazzesco.

Bellissima e in splendida forma, circondata dall’amore del fidanzato Federico Oerna e dei figli Chloe e Salvatore, Guendalina sta sta godendo l’estate dopo aver trascorso dei mesi indimenticabili in Honduras con il fratello Edoardo. L’autunno potrebbe, poi, portare importanti novità nella vita di Guendalina che è pronta a volare in Turchia per un nuovo lavoro.

Per la Tavassi, però, potrebbero aprirsi le porte del Grande Fratello Vip. Sui social, infatti, ha detto: “Se fossi un autore prenderei me, mia madre e mio fratello al Grande Fratello. Non sarebbe stata una cosa troppo troppo divertente? Allora voglio lanciare questa idea, questa piccola lampadina agli autori. Anzi li sto proprio pregando. Ma prendeteci, che cosa ci fate con quelle mummie là dentro?”.