Alessia e Davide, chi è la coppia di Temptation Island 2023: età, lavoro, tradimenti e storia

Chi sono Alessia Bottiglia e Davide Rosati di Temptation Island 2023: età, lavoro, tradimenti e storia dei due fidanzati.

Chi sono Alessia e Davide di Temptation Island 2023? Sono sette le coppie protagoniste della nuova edizione del programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia e tra queste c’è proprio quella formata da Alessia Bottiglia e Davide Rosati la cui storia sta facendo discutere il pubblico della trasmissione.

Fidanzati da tanti anni, stanno vivendo un momento particolarmente difficile per un segreto di lei venuto a galla improvvisamente e che ha cambiato totalmente la sua storia con Davide, ma chi sono davvero Alessia e Davide? Qual è il motivo che ha scatenato la crisi profonda che sperano di superare grazie alla permanenza nel villaggio di Temptation Island 2023?

Chi sono Alessia Bottiglia e Davide Parenti di Temptation Island 2023?

Alessia e Davide sono fidanzati da undici anni e partecipano a Temptation Island 2023 per una scelta di lei. Alessia, per circa due anni, ha avuto una relazione clandestina con un uomo più grande. Davide, pur sapendolo da circa un anno, ha inizialmente fatto finta di non sapere nulla fino a quando non ha deciso di metterla davanti al fatto compiuto. Davide ha deciso di perdonarla, ma non riesce a fidarsi di lei e, soprattutto, ad avere nei suoi confronti le attenzioni di sempre.

Alessia ha 32 anni e lavora come assistente sociale presso l’ospedale di Terracina in provincia di Latina. Prima di sbarcare a Temptation Island per provare a salvare il suo rapporto con Davide, ha partecipato ad altre trasmissioni come Forum, Take me out di Gabriele Corsi e di Chi ti conosce, il quiz condotto da Max Giusti come fa sapere il portale Chiecosa.

Davide, invece, ha 39 anni e lavora come autista di ambulanza. Dopo undici anni di fidanzamento, nonostante il tradimento scoperto, Davide non è riuscito a mettere un punto alla relazione anche se non riesce ancora a fidarsi nuovamente della fidanzata. “Io ho fatto di tutto per riconquistarlo, ma credo di non esserci riuscita, quindi attualmente voglio capire se possiamo continuare a rimanere insieme oppure ci dobbiamo definitivamente allontanare”, ha detto Alessia nel video di presentazione.

“Ho tenuto nascosto ad Alessia che sapevo questa storia per un anno e mezzo, decido di partecipare al programma perché voglio capire se riesco a perdonarla e soprattutto a dimenticare quello che mi è stato fatto”, ha invece detto lui. Tra le coppie di Temptation Island 2023, Alessia e Davide riusciranno a ritrovarsi?