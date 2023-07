Hai già provato lo swap del cambio stagione? Ti aiuterà a risparmiare divertendoti!

Se hai già effettuato il cambio stagione è giunto il momento dello swap. Scopri come funziona per risparmiare divertendoti.

Ad estate ormai inoltrata è più che probabile che tu abbia già messo a punto il classico cambio di stagione. Una fase delicata nella quale ci si trova a tirar fuori gli abiti e gli accessori estivi per sostituirli nell’armadio a quelli invernali.

Questo processo che se ben fatto porta anche ad un certo decluttering è l’anticamera perfetta per un’altra pratica che può rivelarsi estremamente divertente. Stiamo parlando dello swap. Un modo leggero e simpatico per risparmiare attraverso lo scambio. Se sei già una swap addicted saprai sicuramente di cosa stiamo parlando. In caso contrario, il consiglio è quello di continuare a leggere. Dopo aver visto, come effettuare un corretto cambio stagione oggi scoprirai come renderlo ancor più proficuo grazie allo swap.

Prova lo swap! Risparmierai grazie al cambio stagione

Se effettuare il cambio stagione ti ha stancata portandoti a mettere da parte maglie, borse e indumenti che non usi più ma non ti decidi ancora ad abbandonare, sei sicuramente pronta per lo swap. Questa pratica il cui nome significa “scambio”, consiste infatti nello scambiare alcuni oggetti usati con altri. Un modo per evitare sprechi e per risparmiare al contempo trovando ciò che serve nella roba messa da parte da altri e dando nuova vita alla propria sempre attraverso lo scambio.

Per realizzarlo al meglio potresti organizzare una giornata apposita invitando le tue amiche e chiedendo loro di portare ciò che non usano più e che hanno deciso di vendere o donare. Prima di farlo, è infatti possibile dar loro un giro di swap e ottenere in cambio qualcosa che magari si cercava da tempo e che ora sarà possibile ottenere in forma del tutto gratuita. Questo metodo, che nel resto del mondo va per la maggiore, consiste di vivere al meglio il rapporto con l’usato, non ostinandosi a tenere per sempre qualcosa ma sapendo che a volte vestiti e oggetti possono accompagnarci per un po’ salvo poi essere destinati ad altri. E quale miglior modo di comprenderne il motivo attraverso lo swap?

Agendo in questo modo ti ritroverai con qualcosa di utile senza doverla acquistare e otterrai un buon risparmio dando anche via qualcosa che saprai destinata ad una vita ancora piena e soddisfacente. Una pratica semplice e veloce e con la quale vincono proprio tutti. In più ti consentirà, tra le altre cose, di passare una giornata serena e tra persone amiche che come te non amano disfarsi delle proprie cose ma saranno più che felici di condividerle con persone amiche. Di sicuro, una volta provato, lo swap diventerà un’abitudine della quale non vorrai più fare a meno.