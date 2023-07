Annalisa, dopo le nozze segrete arriva la festa: ecco la lista esclusiva degli invitati

La nota cantante italiana è convolata a nozze con il suo compagno di lunga data. Numerosi erano i vip a celebrare i neo sposi.

Annalisa si è da poco unita in matrimonio al suo compagno Francesco Muglia, con il quale starebbe insieme da poco più di due anni. In effetti non si conoscono molte informazioni sulla coppia, anche perché lui non fa parte del mondo dello spettacolo e la ex allieva di Amici ha sempre cercato di mantenere un basso profilo, soprattutto riguardo la sua vita privata.

Secondo alcune fonti, i due si sarebbero incontrati per la prima volta nel 2020 a Dubai, durante l’Expo, e da quel momento non si sono più lasciati. Ma i fan sono rimasti scioccati nell’apprendere del matrimonio, visto che non è mai trapelato nulla, né dagli invitati né dai diretti interessati, nonostante sia stata una cerimonia relativamente intima. Però i neo sposi avrebbero espressamente chiesto ai presenti di non postare nulla sui social e così a quanto pare hanno fatto visto che la notizia non è trapelata.

E’ stato dunque un vero e proprio colpo di fulmine, culminato con una cerimonia tenutasi il 29 giugno ad Assisi, soprattutto perché Muglia ha come amico un frate francescano. Per questa ragione la coppia ne ha approfittato per suggellare il loro amore di fronte ai famigliari più intimi. Ma le celebrazioni non sono finite qua perché ieri sera si è tenuta una festa di nozze alla quale sono stati invitati numerosi vip, ovviamente tutti amici e conoscenti di Annalisa e Francesco.

I vip non sono mancati

Dei neo sposi non si conoscono molte informazione e il fatto che lui non faccia parte del mondo dello spettacolo non aiuta di certo. Nato e cresciuto nel 1980 a Padova, dopo le scuole dell’obbligo decide di iscriversi all’Università scegliendo la Facoltà di Lettere. Dopo essersi specializzato in marketing e comunicazione, comincia a lavorare per diverse compagnie internazionali e attualmente è vicepresidente di Costa Crociere.

Questo ci fa presupporre che Franscesco si trovava a Dubai per lavoro così come Annalisa, anche se non ci sono state conferme da parte dei diretti interessati. In ogni caso, ieri sera si è tenuta una grande festa, che gli sposi hanno organizzato per avere modo di festeggiare il loro grande giorno insieme agli amici. Infatti la cerimonia religiosa è stata piuttosto intima e non tutti hanno avuto modo di essere presente.

Perciò, per fare le cose in grande, Annalisa ha pensato bene di organizzare un party a Tellaro, una cittadina costiera della Liguria, dove la stessa artista è nata e cresciuta. Secondo quanto trapelato sono stati diversi i volti noti che hanno partecipato all’evento. Tra questi, Rudy Zerbi, che la stessa Annalisa ha conosciuto quando era un allieva nella scuola di Amici, dove ha conosciuto anche Alessandra Amoroso, anche lei presente alla festa.

Non sono mancati nemmeno Jay-ax insieme all’amico Fedez e alla moglie Chiara Ferragni. Questi due infatti sono stati avvistati giorni prima in Liguria, che si godevano il bel tempo. Siamo sicuri che sia stata una serata indimenticabile e chissà, magari nei prossimi giorni, qualcuno di loro condividerà delle foto online. nel frattempo ne approfittiamo per fare gli auguri ai neo sposi!