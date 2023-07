Frigorifero in cucina, se fai così lo butti sicuramente: occhio alle combinazioni

Anche se abbiamo una cucina piccola, ottimizzare gli spazi non sempre è una soluzione intelligente: il frigorifero è a grosso rischio

Il sogno di tutti è quello di avere una cucina enorme, magari con l’isola al centro per piazzare pentole e forni. Oppure di destreggiarsi come fanno i veri chef tra una serie di fornelli accesi. Serve spazio e invece tante volte per tutti gli elettrodomestici e per il frigorifero non c’è.

Così ci tocca fare sacrifici, o meglio cercare di ottimizzare gli spazi. Non possiamo pensare di vivere senza il frigo e tutto il resto viene di conseguenza. Perché poi comunque molti di noi devono fare spazio al microonde, al robot da cucina, alla macchina per il caffé, al tostapane, alla friggitrice ad aria.

Insomma, la verità è che spesso ci facciamo anche tirare la mano. Quindi visto che non possiamo pensare di piazzare il microonde sulla libreria in sala oppure la macchinetta del caffè in bagno, la cucina deve essere ben organizzata.

Te lo dico soprattutto se vuoi far durare a lungo questi elettrodomestici. Li compriamo pensando che siano indistruttibili, o almeno abbiano una grande durata nel tempo. Poi magari dopo sei mesi siamo già lì che non sappiamo più come farli funzionare e ce la prendiamo con loro.

Invece la colpa è nostra che non abbiamo saputo proteggerli, commettendo un errore banale ma letale. Li abbiamo messi a contatto con il frigo e per questo motivo si sono anche rovinati. Non ci abbiamo pensato, ma in un colpo solo rischiamo di buttare via tutto e scatta il dramma.

Elettrodomestici sul frigorifero, i tre rischi che non posso correre

Anche se in cucina c’è poco spazio, ci sono alcuni elettrodomestici che è vietato mettere sopra il frigorifero. La regola generale è questa: tutti i dispositivi che contengono componenti elettronici o sono alimentati da un motore non devono essere posizionati sopra nel frigorifero. Questo perché l‘umidità e il freddo sicuramente rischiano di danneggiarli.

Ma ce ne sono tre che assolutamente devono essere tenuti lontani e cominciamo con il tostapane. Come molti elettrodomestici, anche questo è pieno di componenti elettroniche che rischiano di danneggiarsi a contatto con freddo e umido. Il rischio concreto è quello di provocare un cortocircuito.

Altro apparecchio che possiamo mettere ovunque ma non sul frigo è la macchina per fare il caffè con le cialde. Pure in questo caso ci sono diverse parti elettriche che non vanno a braccetto con l’umidità, quindi meglio evitare.

In assoluto, la combinazione più pericolosa è però quella con il microonde, sempre per lo stesso motivo legato alle componenti elettroniche che possono essere danneggiati dall’umidità e dal freddo del frigorifero. Se è vero che il microonde, come un frigorifero o un congelatore, sono dispositivi isolati e quindi l’aria prodotta dal frigo non esce all’esterno, l’umidità è sempre presente. Per questo, perché rischiare? Cerchiamo soluzioni alternative, tutto durerà di più.