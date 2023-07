Maria De Filippi, torna a galla un video del suo passato: nessuno l’avrebbe mai immaginata in queste vesti

Maria De Filippi appare sempre super seriosa in TV, ma sai che in passato ha mostrato un altro lato di sé? Il video che lo attesta

Maria De Filippi è letteralmente un pilastro portante del panorama televisivo italiano: basti pensare che, per tutto l’anno, riesce a tenere incollati alla TV migliaia e migliaia di telespettatori con i suoi programmi. Attualmente, ad esempio, Temptation Island sta realizzando (come sempre) ascolti da record…

Nonostante sia letteralmente la regina della televisione italiana, Maria non ama mai mettersi troppo in mostra nel corso dei suoi format: al massimo, si limita ad una neutrale conduzione (come nel caso di C’è Posta per Te) mentre in altri casi, addirittura sceglie di non comparire minimamente (proprio come in Temptation). A Uomini e Donne, addirittura, tira le fila di tutto… seduta sui gradini dello studio!

Insomma, in tutti questi anni che l’abbiamo vista in TV, abbiamo capito di lei che non ha affatto bisogno di farsi vedere per dimostrare tutta la sua professionalità: il carisma nel condurre i suoi format, infatti, bastano ed avanzano per trasmettere all’esterno un’immagine super d’impatto ed autorevole. In pochi spezzoni dei suoi programmi, inoltre, l’abbiamo vista cantare e ballare, ma lei stessa è consapevole che è bene lasciare questi talenti nelle mani di chi ne sa di più…

Maria De Filippi come non l’avete mai vista in un video passato

Tuttavia, non moltissimi ricorderanno che, in passato, l’iconica Maria De Filippi ci ha deliziati di un momento davvero incredibile, in cui, giovanissima, ha eseguito una piccola coreografia di ballo in compagnia della meravigliosa Natalia Estrada. A ricordarci di questo piccolo momento è stato il profilo ufficiale IG di Striscia La Notizia…

Siamo proprio nel 2002, nell’inconfondibile studio di Paperissima e sul palcoscenico appare un giovane Ezio Greggio, intento a presentare due donne dal grande carisma: parliamo proprio della Estrada e della De Filippi, invitate probabilmente per creare un siparietto comico insieme.

Il riferimento alle veline, da sempre icone del programma, è stato subito palese: “Da grande ho sempre sognato di fare la velina” ha affermato Natalia, facendo anche menzione al fatto che, proprio come quelle originali, lei e Maria fossero rispettivamente mora e bionda. Proprio a questo punto, il presentatore ha invitato le donne ad esibirsi in un piccolo stacchetto di coppia.

Dopodiché, dunque, Maria e Natalia hanno iniziato a ballare: mentre quest’ultima sembrava totalmente a suo agio e disinvolta, Maria ha preso il momento più a mo’ dì “caricatura” (ma non troppo). La presentatrice, infatti, ha iniziato a muovere le braccia con su e giù, dimostrando sin dagli albori della sua carriera che il ballo non fosse proprio la sua maggiore dote.

Ma noi la amiamo anche per questo, d’altronde è così iconica che si potrebbe perdonarle davvero di tutto: e voi vi ricordavate di questo momento?