Maria De Filippi e quella strana abitudine nel condurre i suoi programmi: svelata la verità

Durante la conduzione dei suoi programmi, Maria De Filippi ripete sempre lo stesso gesto: ecco da quando tutto è partito

Tra le presentatrici più amate ed iconiche del nostro Paese, una posizione di eccezione la ricopre senza ombra di dubbio Maria De Filippi. La professionista, con i suoi format, intrattiene telespettatori di ogni fascia di età, permettendo loro di staccare la spina dagli impegni della vita quotidiana con contenuti di intrattenimento sempre super coinvolgenti…

Ciò che maggiormente incanta del modo di lavorare della De Filippi è indubbiamente il suo aplomb: la professionista, infatti, sembra quasi mai scomporsi di fronte a delle dinamiche intriganti, che fanno chiacchierare nel bene o nel male tutto il Paese. Maria, invece, sembra sempre estremamente comprensiva, oltre che iper ospitale con chi sceglie di varcare le porte delle sue trasmissioni.

Anche dopo la terribile perdita di suo marito Maurizio Costanzo, che ha sconvolto proprio tutti, la conduttrice si è stretta in silenzio, vivendo la sofferenza al fianco dei suoi affetti. Dopo una settimana di stop, Maria è tornata a lavorare in quanto “così le hanno insegnato”: insomma, una donna davvero incredibile, la cui grandezza è sotto gli occhi di tutti, ma senza il bisogno di grandi dimostrazioni...

Maria De Filippi, ecco perché si siede sempre sui gradini nei suoi programmi

Più persone hanno notato che la conduttrice più amata di sempre, durante le puntate dei suoi programmi, ha la curiosa abitudine di sedersi sui gradini dello studio: se prima si pensava soltanto fosse un caso, ad oggi è letteralmente sistematico da parte sua, motivo per cui ci si è iniziati a chiedere il perché. A fornire una risposta è stata proprio la stessa Maria…

Come potete vedere nell’immagine, nonostante tutti abbiano una seduta (i cronisti, i corteggiatori, gli over, gli opinionisti e il pubblico), Maria sembrerebbe l’unica a doversi “accontentare” dei gradini: ma come mai non ricavare una seduta anche per lei. La risposta è semplice ed è stata fornita dalla conduttrice a Raimondo Todaro, prof di ballo del programma Amici.

A riportare la versione di Maria è Quotidiano Libero: la conduttrice ha ammesso che, ad oggi, sedersi sui gradini è una scelta, ma in passato non lo è stato affatto. Più e più volte, infatti, è capitato che si registrassero più puntate del format di fila: non essendo disponibile una poltrona e essendo Maria stanca dopo tante ore trascorse in piedi, ha deciso di riposarsi proprio sui gradini.

Ed effettivamente, sia a C’è Posta per te che ad Amici, la conduttrice è munita di una sua postazione, dove si colloca nei momenti in cui non presenta o in cui, semplicemente, va avanti lo show. Per Uomini e Donne, questa cosa in un primo momento non era prevista, motivo per cui ha optato per i canonici gradini senza pensarci troppo. A quanto pare, gli autori hanno talmente gradito questa scelta in autonomia della conduttrice, che hanno accolto al meglio l’idea che lo facesse sempre più spesso, tanto da diventare nel tempo un vero e proprio marchio di fabbrica