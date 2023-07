I capelli sono sempre più secchi? il taglio giusto ti farà sentire più bella che mai!

Scopri qual è il taglio giusto per ottenere dei capelli più morbidi e belli anche se l’età li ha resi un po’ più secchi del solito.

Con il passare del tempo e l’avanzare dell’età, i capelli subiscono modifiche strutturali di ogni tipo. Tra le tante c’è quella legata alla perdita di idratazione che comporta una chioma più spenta e secca che mai. Un problema che per fortuna è facilmente risolvibile. Basta infatti cambiare taglio e pettinatura per dare nuova vita ai capelli e per ottenere un risultato molto più bello.

Dopo aver visto come evitare i capelli sempre arruffati al risveglio, oggi ti sveleremo come evitare che i capelli dopo i 40 appaiano secchi e spenti.

Cosa aspetti a cambiare le cose? Non ti resta che continuare a leggere.

Capelli secchi dopo i 40 anni? Ecco la soluzione più semplice che mai

Se la tua chioma si è spenta sempre di più fino a raggiungere un effetto che proprio non ti piace, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, ti sveleremo come cambiare le cose in meglio senza impazzire troppo e, sopratutto, senza spendere tutto il tuo stipendio in prodotti di bellezza. La soluzione, infatti, sta nel taglio di capelli che, una volta cambiato, donerà nuova vita agli stessi facendoli apparire molto più belli.

Il trucco sta infatti nello scalare il più possibile la chioma al fine di donarle leggerezza e di aver sempre la certezza di spuntare almeno le punte che, come sappiamo, sono quelle che si rovinano più facilmente. Fatto ciò dovrai solo effettuare shampoo e piega e usare al massimo un olio naturale per disciplinare i tuoi capelli. Questi appariranno da subito più idratati, morbidi e piacevolissimi da vedere. Se hai dubbi sulla piega da fare, la risposta è semplice. Ti basta scegliere quella più adatta alle tue esigenze. Va bene quindi sia quella liscia che quella al naturale purché sia effettuata a basse temperature (ciò vale anche per piastra e phon) e nel pieno rispetto della salute dei capelli.

Quanto all’olio puoi scegliere tra quello di Argan o uno di mandorle. E tutto senza dimenticare l’olio extra vergine di oliva che in piccolissime qualità può fare davvero molto per migliorare la struttura della tua chioma rigenerandola sopratutto nella zona delle punte e in quelle che risultano più aride o stoppose. Il tutto per capelli che amerai fin dal primo sguardo ma che, sopratutto, risulteranno più semplici da gestire nel quotidiano.