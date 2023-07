Sguardo duro? Tutta colpa delle sopracciglia. Ti svelo io come fare

Scopri come rendere il tuo sguardo meno duro grazie al make up per le sopracciglia. Ti sentirai bellissima.

Vedersi bene allo specchio è tutta una questione di armonie che devono corrispondere con quelle che si sentono o che si desiderano per se stesse. Oltre alle geometrie di corpo e viso, ci sono però altri aspetti sui quali è importante puntare l’attenzione. E uno tra questi è lo sguardo.

Se ti capita di osservarti e non essere felice di quello che vedi, infatti, lo sguardo potrebbe essere davvero la causa a cui non hai ancora pensato.

Uno sguardo troppo duro, ad esempio, potrebbe non piacerti e farti sentire diversa da come vorresti. La buona notizia è che puoi cambiarlo andando semplicemente a lavorare sulle sopracciglia. La loro forma può infatti cambiare lo sguardo, rendendolo sia più dolce che, appunto, più duro. Dopo aver visto qual è il trucco per far apparire gli occhi più grandi, oggi scopriremo come rendere lo sguardo più dolce cambiando la forma delle sopracciglia.

Come addolcire lo sguardo con il giusto make up

Iniziamo con il dire che per addolcire lo sguardo ci sono diverse strategie che si possono mettere a punto con i trucchi. Tra le tante c’è quella di usare l’eyeliner per tracciare una linea lunga e di ammorbidire lo sguardo con un ombretto chiaro e applicato in modo da allungare gli occhi verso l’esterno. Detto ciò, quando si tratta di sguardo, il vero lavoro lo svolgono le sopracciglia. Ecco, quindi, che se sono troppo nette o con una forma squadrata possono far apparire lo sguardo davvero rigido. La soluzione? Dar loro una forma più arrotondata e allungata verso gli angoli esterni.

In questo modo lo sguardo apparirà più dolce e ti aiuterà a vederti come desideri. Per un risultato perfetto, gran parte del lavoro viene svolto da pinzetta e forbicine. Il tutto con l’accortezza di far eseguire il tutto dall’estetista qualora mancasse la manualità. Un altro modo è quello di usare una matita tracciando una linea che sia in grado di dare la giusta forma alle sopracciglia. Un metodo che tra le altre cose ti consentirà di avere un’idea del risultato finale ancor prima di mettere mano alle pinzette.

Lavorando nel modo giusto e facendo le giuste prove potrai ottenere risultati di volta in volta diversi arrivando a capire qual è quello che ti piace di più. Un modo unico per tornare a guardarti allo specchio con un sorriso e con la consapevolezza di poterti piacere come un tempo. Il tutto con un piccolo trucco davvero non invasivo e semplicissimo da mettere in pratica.