Armadio e cassetti che profumano senza spendere un euro? Ti basta un oggetto impensabile che di sicuro hai già in casa

Per anni hai speso inutilmente soldi in deodoranti e profumi per gli armadi, ma il metodo davvero geniale era sotto gli occhi: funziona perfettamente e salvi il portafoglio.

Quante volte in casa ci si accorge che bisogna far fronte a delle piccole battaglie? C’è chi è maniaco della pulizia e non riesce a sopportare che qualcosa sia fuori posto, mentre c’è chi adora dedicarsi al design e a far sì che vivere nella propria dimora sia un’esperienza piacevole. Eppure a tutti possono capitare delle piccole disattenzioni, che poi si finisce per dover affrontare quando è troppo tardi.

Basta pensare, ad esempio, a quello che accade quando non si dà agli armadi la possibilità di arieggiare e di essere profumati. Capita infatti, che i luoghi della casa atti a contenere i vestiti e la biancheria intima, assumano degli odori sgradevoli dovuti principalmente all’umidità. Nel peggiore dei casi, questa può provocare anche la formazione di muffe, con la conseguenza che ci si ritrova a indossare dei capi spesso nauseabondi.

La soluzione più immediata che tutti conoscono, è quella di recarsi in un negozio di prodotti casalinghi e di acquistare un classico deodorante per armadio o per cassetti. Una spesa non di certo trascurabile in un periodo in cui il risparmio rimane sempre l’obiettivo da tenere a mente. Non conveniente neppure dal punto di vista della durata, considerando che in genere questa tipologia di profumi si esaurisce in brevissimo tempo. Eppure, per evitare che il guardaroba si trasformi in un covo di cattivo odore, basta mettere in pratica un trucchetto scoperto dal web. Tutto ciò che occorre era proprio sotto gli occhi.

Con un salvaslip il guardaroba torna a profumare: l’incredibile segreto dei social per risparmiare

Sarà successo a tutti di ingegnarsi nel trovare delle soluzioni alternative per evitare di acquistare beni che non fanno parte delle prime necessità, ma che tuttavia risultano fondamentali per utilità in casa. Il mondo dei social in questo senso ha dato una grande mano, visto che quotidianamente i più seguiti blogger ed esperti dispensano i loro intelligenti ‘hacks’ mirati a risolvere queste piccole incombenze. Talvolta le idee sono davvero geniali e permettono di salvaguardare il portafoglio con ottimi risultati.

É proprio il caso del deodorante per gli armadi, che può essere sostituito facilmente con un altro oggetto praticamente impensabile. Chi avrebbe mai detto che un salvaslip potesse trasformarsi in un profumo per il nostro guardaroba? Questo communissimo prodotto che hanno tutte in casa ha infatti un potere assorbente che bisogna assolutamente sfruttare. Come è possibile vedere sul seguitissimo canale “twinshomeMeG”, basterà prenderne uno e iniziare tagliando con una forbice i bordi più esterni.

A questo punto si dovrà prendere qualche goccia del proprio ammorbidente preferito e versarla proprio lungo il centro del salvaslip. Con le dita poi, si dovrà stendere bene il prodotto facendo in modo che venga assorbito. Infine non resterà che rimuovere il classico adesivo situato nella parte posteriore e attaccare il salvaslip all’interno di una delle pareti dell’armadio. La stessa cosa si potrà fare anche all’interno dei cassetti e in ogni contenitore chiuso che si desidera rendere profumato. Economico, facilissimo e super efficace. Incredibile ma vero, il segreto spiegato nel video era tutto qui!