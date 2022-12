É tornata la frangetta: comincia il nuovo anno scegliendo una tra le più trendy

La frangetta a differenza della frangia tradizionale, è un po’ più corta. Ma qual è quella che si adatta di più al vostro viso?

Quando si cercano le migliori acconciature con frangia, è fondamentale assicurarsi che siano adatte al proprio viso. Ma prima di tentare un fai da te, vi diciamo perché potrebbe essere una cattiva idea. Per cominciare, tagliare la frangia richiede molta precisione e abilità. Quindi, dovreste provare a farlo solo dopo aver ricevuto il via libera dal vostro parrucchiere che vi confermerà che il taglio è adatto a voi.

Può essere difficile comunque sapere esattamente cosa chiedere ma proprio per questa ragione vogliamo semplificare il processo. Per esempio, potete mostrare una foto al parrucchiere per fargli capire cosa desiderate.

Scegliete la vostra frangetta

Visto che ci siete, perché non scegliere delle frange in grado di regalare personalità ed estro alla vostra acconciatura? La frangia dà nuova vita a qualsiasi taglio di capelli e aiuta a incorniciare il viso. Da quella piena e dritta a quella più carina e a pezzetti, ce n’è veramente per tutti i gusti.

Scegliete la frangia in base agli stili che completano e bilanciano la forma del vostro viso, poi chiedete al vostro parrucchiere di personalizzare la frangia in modo che sia perfetta per voi e per le vostre esigenze di styling. Perciò, prima del prossimo appuntamento con i capelli, date un’occhiata a queste foto delle migliori acconciature con frangia.

Frangia irregolare

Una frangia irregolare non aggiunge solo volume ai capelli, ma anche dimensione al viso. Copre la fronte larga, incornicia gli occhi e conferisce un aspetto giovane e fresco. A differenza della frangetta dritta o smussata, la frangetta irregolare è tagliata con lunghezze diverse da un lato all’altro e spesso è angolata. Questa frangia strutturata è un ottimo modo per bilanciare le forme del viso lunghe e rotonde.

Frangia spettinata

Questa è la frangia per chi ama sfoggiare un look naturale. La frangia è tagliata più corta della lunghezza abituale. Giocate con la frangia per ottenere un look spettinato ed ecco un look elegante e senza sforzo!

Frangia spessa e fine

La frangia spuntata è una frangia tagliata dritta. Una frangetta smussata è un ottimo modo per mettere in risalto lo spessore dei capelli. Mantenere la frangia e gli strati separati aiuta a mettere in risalto lo spessore della chioma.

Frangia laterale

La frangia laterale è la preferita dalle donne! Questo perché si adatta a tutte le forme del viso. Conferisce al viso un aspetto più lungo e slanciato e copre una fronte ampia. Si tratta di uno stile di frangia caratterizzato da una parte laterale. Leggermente più lunga della frangia trasversale, la frangia laterale può nascondere le linee sottili e le rughe intorno agli occhi. A differenza della normale frangia laterale, i capelli incorniciano semplicemente il viso quando la frangia è laterale.

Frangia corta (baby bangs)

Le baby bangs sono letteralmente una frangia piccola piccola. Non è la prima volta che assistiamo ad ondata di baby bang: già due anni fa se ne parlava molto. Diciamo che hanno accumulato un po’ di cattiva pubblicità perché, all’epoca, la tendenza da red carpet era quella di una micro frangetta tagliata che non era necessariamente adatta allo street-style. Ma è chiaro che tutta la pubblicità è buona, perché la frangia baby è ora tornata in auge, ed è più versatile, più elegante e più sexy. La frangia corta è difficile da acconciare. Se il vostro viso è largo e spigoloso, non vi consigliamo questo tipo di frangia, che si adatta ai visi quadrati, ovali e lunghi. Mette in risalto le guance e la mascella.