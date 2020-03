New York | Cinque cose da fare con le amiche in giro...

Visitare New York con i tuoi amici sarà già di per sé un’esperienza indimenticabile. Noi vogliamo aiutarvi a renderla ancor più speciale suggerendovi 5 imperdibili attività.

Chi di voi non ha mai sognato di camminare lungo la Fifth Avenue o scattare uno foto panoramica dalla cima dell‘Empire State Building? Per non parlare di tutte le sfegatate fan di Sex & the City che da anni aspirano a sorseggiare un sorso di Cosmopolitan nei locali pi inn della Grande Mela.

Già perché New York rimane tra le mete più desiderate dai viaggiatori di tutto il mondo (quì trovi tutto ciò che c’è da sapere su questa metropoli), un’esperienza da declinare secondo giusti e necessità di ogni genere sicuri che non potrà mai deludere.

E noi, come vogliamo viverla? La nostra proposta è di trasformarla in un’esperienza per sole donne. Che cosa può esserci del resto di più affascinante di un viaggio a New York con le amiche? Per renderlo ancor più speciale sarà bene scoprire subito quali sono i must a a cui proprio non si potrà rinunciare, quelli da includere a tutti i costi nel progetto di viaggio che si andrà a realizzare.

Che il sogno abbia inizio!

Che cosa fare a New York con le amiche?

La top 5 di seguito è stata elaborata con il supporto di Hellotickets, piattaforma specializzata in attività ed esperienze a New York, da oltre tre anni.

Puoi avvalerti del supporto con Hellotickets e ricevere tutte le informazioni di cui hai bisogno.

1. Guarda un musical di Broadway

Una delle attrazioni più popolari della città sono i teatri di Broadway.

Gli spettacoli che si tengono qui attirano migliaia di turisti ogni anno e offrono molte opzioni di intrattenimento: dai classici Disney a opere per spettatori più adulti.

Le opzioni del resto proprio non mancano. Si va da intramontabili classici come Aladdin, Chicago o The Phantom of the Opera alle ultimissime novità di tendenza. La parte difficile sarà decidere quale vedere!

I biglietti potranno essere acquistati on line o direttamente sul posto. In quest’ultimo caso sarà bene essere preparate a file a dir poco chilometriche: più di due ore senza la certezza di ottenere i biglietti per il musical che si desidera (i più famosi di solito non hanno mai biglietti di riserva o troppo economici).

Se preferite giocare d’anticipo diversi siti web vendono i biglietti. Hellotickets, una piattaforma spagnola specializzata in eventi negli Stati Uniti e che consente di acquistare in spagnolo e in euro.

2. Tour di Sex and the City

Niente di meglio per iniziare il viaggio del vivere una mattina in pieno stile Carrie Bradshaw. Le strade di New York hanno infatti ospitato alcune delle scene più memorabili della serie: esplorarle consentirà di rivivere i migliori momenti delle ragazze.

Per l’occasione ci sono del resto anche molti tour organizzati. Hellotickets ne propone uno che consentirà di seguire i passi sognanti di Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda, sorseggiando Cosmopolitan nei locali frequentati dalle ragazze, facendo shopping nei loro negozi preferiti e fermandosi a chiacchierare proprio lì dove le protagoniste spettegolavano tra loro.

3. Una partita NBA

Perché no? Del resto l’NBA fa parte a tutti gli effetti dei tratti d’istintivi dell’America in generale e di New York in particolare. Eh sì, ragazze, guardare una partita NBA è una delle cose più divertenti che si possa fare nella Grande Mela. I New York Knicks, una delle squadre della città, giocano al Madison Square Garden, proprio accanto a Times Square e lo spettacolo è semplicemente fantastico. Qualora non foste poi delle amanti dello sport sappiate che ogni partita è costellata di momenti come l’inno nazionale, i balli ad ogni pausa, lotterie, karaoke e tanta birra e cibo spazzatura. Quale scatto migliore da pubblicare su Instagram?

In Hellotickets hanno il calendario con tutte le partite in modo da organizzarvi e garantirvi i migliori biglietti.

4. Una degustazione di vini in Soho

Il famoso quartiere di SoHo di New York propone ristoranti famosi e negozi alla moda, oltre a molti eccellenti locali per la degustazione di vini, che potrete scoprire in autonomia o con il prezioso supporto di una cordiale guida esperta di vini.

Su Hellotickets propongono tour per piccoli gruppi (massimo 12 persone) per regalare un’esperienza più personale agli amanti del buon bere.

5. Un’escursione alle cascate del Niagara

Un giorno di fuga dalla città per godersi una giornata di disconnessione e natura? Abbiamo la risposta: un’escursione alle Cascate del Niagara.

Si tratta di uno dei più famosi salti di acqua del mondo. Nonostante la loro altezza relativamente morigerata (circa 52metri) la spettacolarità dello scenario, un imponente muro di acqua dalla portata stimata in oltre 168.000 m³ al minuto nel regime di piena e circa 110.000 m³ come media, è senza dubbio unico nel suo genere.

Visitare le cascate darà l’opportunità di attraversare lo stato di New York e, una volta giunti sul posto si potrà approfittare del battello Maid of the Mist, che prende il nome da una figura mitologica degli indiani Ongiara, per navigare nel bacino fino alla base delle cascate. Altrimenti si potrà usufruire dell’ascensore che porta proprio sotto le cascate.

Ricordiamo che in estate vengono proposte anche visite in notturna per un’esperienza ancor più suggestiva.

Hellotickets propone tour da uno a quattro giorni e con prezzi dai 140 ai 560 euro