Trono Classico | Grosse novità per Teresa Langella: “E’ un sogno!”

Trono Classico | Teresa Langella ha annunciato che nelle prossime ore svelerà grosse novità, specificando che sta per realizzare un sogno

Teresa Langella è ritornata dal famoso viaggio alle Maldive, che tanto ha fatto discutere, con Andrea Dal Corso del Trono Classico, suo compagno di vita.

L’ex tronista di Uomini e Donne, appena rientrata in Italia, ha annunciato ai suoi fan di avere in serbo importanti novità per loro.

Novità che annuncerà tra 24 ore esatte. Teresa non si è ancora sbilanciata sul nuovo progetto, ma ha specificato che per lei vuol dire molto e rappresenta un piccolo sogno che si avvera.

Trono Classico: Teresa Langella annuncia grosse novità

Teresa Langella, che di recente è stata presa di mira sui social a causa del suo viaggio con Andrea Dal Corso alle Maldive, è da poco tornata attiva sui social.

L’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne, che aveva precisato di volersi prendere un momento di pausa dai social, ha annunciato grosse novità per tutti i suoi fan, che dovranno ancora attendere qualche ora per scoprire di cosa si tratta.

“Spesso mi chiedo perché proprio io” ha esordito Teresa Langella di Uomini e Donne. “Certo, non si può sempre contare sulle risposte esatte perché spesso non ci sono” ha proseguito la compagna di Andrea Dal Corso. “Quello che posso dirvi che è finalmente potrò raccontarvi un piccolo sogno che sto per realizzare” ha concluso, lanciando un countdown che scade tra 24 ore esatte.

Cosa riguarda il nuovo progetto di Teresa e Andrea del Trono Classico di Uomini e Donne?

Sul web, come prevedibile, sono già iniziate le prime supposizioni. Alcuni sperano che la Langella stia per lanciare un nuovo singolo, mentre altri credono che la rivedranno molto presto in tv.

Teresa, però, ha preferito non sbilanciarsi, lasciando la notizia nel mistero più assoluto. Non ci resta che attendere lo scadere del conto alla rovescia per saperne di più.