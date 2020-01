Ricetta per celiaci | pasta madre senza glutine

La pasta madre senza glutine è la soluzione più efficace e semplice per i celiaci e gli intolleranti. Ma in realtà fa bene a tutti.

Rinunciare al piacere del pane, della focaccia, della pizza fatti in casa. Questo dovrebbero fare i celiaci e gli intolleranti se non esistesse la pasta madre senza glutine. Invece c’è ed è anche molto salutare, oltre che facile da preparare rispettando le dosi e i tempi giusti.

La pasta madre (o lievito madre) senza glutine è la base dalla quale partite per ottenere prodotti lievitati di qualità ma soprattutto sani. Se infatti i celiaci e intolleranti non possono mangiare prodotti con glutine, al contrario le preparazioni senza glutine fanno bene a tutti. E non perdono niente del loro sapore, profumo e gusto originali.

Ma a cosa serve il glutine? Tra le sue caratteristiche c’è quella di aiutare la lievitazione degli impasti e quindi in teoria è assolutamente necessario. Nella pasta madre senza glutine però rispettiamo lo stesso principio, solo con un’alternativa che fa bene a tutti. Quindi il risultato finale sarà uguale e potrete preparare in casa tutto quello che volete, senza problemi.

Pasta madre senza glutine, le dosi

Un consiglio fondamentale per chi prepara la pasta madre senza glutine è quello di rispettare le stagioni. Iniziate quando non fa troppo caldo, perché la temperatura ideale per conservarlo è di 25-26 gradi. Meglio quindi evitare i mesi estivi ma allo stesso tempo d’inverno non lasciate il lievito in ambienti troppo freddi.

E adesso vediamo come preparare un’ottima pasta madre senza glutine

Ingredienti:

100 g di farina di mais

200 g di farina di riso;

180 ml di acqua tiepida;

2 cucchiai di miele di acacia

Per ravvivare:

160 g di farina di riso

80 g di farina di mais

160 ml di acqua

PREPARAZIONE

Questa è una delle molte ricette per preparare la pasta madre senza glutine, ma è anche molto efficace. Partite mescolando la farina di riso e di mais insieme al miele e all’acqua. Metteteli direttamente in un barattolo di vetro, ben sterilizzato. Quindi coprite il barattolo con un canovaccio da cucina asciutto e lasciate riposare ad una temperatura di 18° per tre giorni.

Passato quel tempo, togliete un etto di impasto dal barattolo di vetro e aggiungiamo un mix con 40 ml di acqua, 40 grammi di farina di riso e 20 grammi di farina di mais. Impastate nuovamente tutto con un mestolo. Ricoprite di nuovo con un canovaccio e lasciate riposare per altri due giorni, in modo che raddoppi di volume.

Ripetete questa operazione per altre tre volte, sempre aspettando tre giorni tra un ravvivo e l’altro. A quel punto sarete pronti per utilizzare la vostra pasta madre senza glutine in tutte le ricette. Una volta pronta, deve essere mantenuta viva rimboccandola ogni due,m massimo tre settimane. Aggiungete le solite quantità di farina di riso, farina di mais e acqua insieme ad un cucchiaino di miele.