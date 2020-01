Permanente mossa | come farla a casa e quanto dura

La permanente mossa è consigliata alle donne che voglio avere i capelli sempre mossi e ondulati, segui i consigli per farla a casa.

La permanente mossa, è una tecnica che permette di avere capelli mossi, morbidi ed ondulati, ed è preferita da molte donne, in quanto il trattamento richiede tempi di posa della componente chimica ridotti rispetto a quella riccia.

Questo tipo di trattamento rispetto alla permanente riccia stressa di meno il capello, anche se i capelli vengono sottoposti a successivi trattamenti ristrutturanti. La permanente mossa permette di facilitare le messe in pieghe successive.

Scopriamo come realizzarla a casa senza rischiare di danneggiare i capelli e che durata ha.

Permanente mossa: come si fa

La permanente è consigliabile farla eseguire da un professionista, ma è pur vero che esistono in commercio tanti prodotti specifici che ci permettono di eseguirlo in casa in modo facile e veloce.

Quando acquistate il kit al negozio specializzato, leggete bene tutte le istruzioni prima di effettuarlo, scopriamo come.

Iniziate a fare shampoo come solito fare.

Tamponate i capelli con un asciugamano: in questo modo andremo ad eliminare l’acqua in eccesso, perchè per eseguire la permanente i capelli dovranno essere umidi ma non asciutti.

Pettinate con una spazzola o con un pettine a denti larghi: in questo modo andate ad eliminare i nodi, così da facilitare l’ applicazione del prodotto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Capelli da districare | Ecco i consigli facili da seguire

Indossate i guanti e la mantellina.

Spalmate della vasellina sulle parti del viso e del corpo: in questo modo proteggete la pelle dall’agente chimico, in particolar modo le orecchie, il collo e la fronte.

Dividete la chioma in sezioni.

Prendete le ciocche e agganciatele alla parte superiore dei bigodini: per questo tipo di permanente i bigodini dovranno essere larghi, così i capelli avranno un effetto più ondulato.

Fissate con le forcine e la carta velina.

Avvolgete le ciocche facendo attenzione alla direzione, che dovranno indirizzarsi verso il basso per ottenere un effetto più naturale è possibile.

Appena completata tutta la chioma, applicate il composto per permanente, dovete iniziare dal cuoio capelluto.

Massaggiate la cute, con molta delicatezza.

Lasciate agire il composto: secondo le indicazioni riportate sulla confezione.

Sciacquate i capelli con cura.

Applicate il neutralizzatore e poi la maschera nutriente.

Asciugate le onde ottenute con un diffusore o con le mani, ricordate di non eccedere con la forza del getto d’aria calda.

Per garantire una permanete mossa perfetta è importante il tempo di posa del prodotto chimico, che non deve essere superiore ai 30 minuti. Nel caso di capelli più fragili e sottili è consigliabile ridurre il tempo di posa, per evitare di bruciare i capelli, lasciate agire per un massimo di 20 minuti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:Birra | un elisir di bellezza per i vostri capelli

Quanto dura la permanente mossa?

La permanente mossa può durare da un minimo di 3 ad un massimo di 6 mesi, questo dipende dal tipo di capello, sicuramente se i capelli sono sani e forti l’effetto sarà più duraturo, in caso contrario, i capelli mossi ed ondulati dureranno di meno.