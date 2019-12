A tante donne capita di avere i capelli con nodi e arruffati, soprattutto in inverno, quando si indossano sciarpe e cappelli. Scopriamo come districarli.

Sono tante le donne che hanno problemi con i capelli perchè si annodano e arruffano, soprattutto quelle con i capelli ricci e mossi.

I capelli sono spesso torturati, perchè si strofinano contro i vestiti e la pelle, mentre di notte fanno a botte con il cuscino.

Questo problema aumenta soprattutto nella stagione invernale, in quanto indossiamo spesso i dolce vita, i pullover di lana, cappelli e sciarpe, quindi la chioma dei capelli è spesso “torturata”.

I capelli presentano poi i nodi, quindi diventa quasi un’impresa pettinarli, spesso si incorre il rischio di spezzarli con la spazzola. E’ pur vero che molto dipende dal tipo di capelli, sicuramente quelli lisci si pettinano facilmente a differenza di quelli ricci,che hanno bisogno di una aiuto in più. Infatti si ricorre a maschere e balsami districanti.

Scopriamo come districare i capelli in modo semplice ed efficace.

Districare i capelli è facile: ecco come

I capelli ricci e mossi sono quelli più difficili da gestire, in quanto sono predisposti alla formazione di nodi, quindi spesso si devono trattare con maschere e balsami districanti. Ecco alcuni consigli da seguire a riguardo.

1 – Utilizzare sempre il balsamo

Dopo aver fatto lo shampoo, dovete sempre ammorbidire e distendere i capelli, soprattutto se sono ricci o tendenti al crespo.

Il balsamo ha un ruolo molto importante, in quanto ammorbidisce il capello e lo distende, dopo aver fatto regolarmente lo shampoo, applicatelo e lasciatelo agire per 5 minuti. Poi sbrogliate i nodi con le dita, delicatamente, basta dividere i capelli per sezioni.

Pettinate i capelli con un pettine a denti larghi, iniziate dalle punte e procedete verso il basso, se i capelli sono molto arruffati, potete aggiungete un altro po’ di balsamo o olio di cocco. Poi sciacquate bene i capelli con acqua fredda, in modo da chiudere le squame mantenendole idratate.

2 – Impacco districante fai da te

I capelli si possono districare senza il balsamo, grazie agli impacchi fai da te, ecco come prepararlo in poco tempo.

Ingredienti:

due cucchiai di yogurt bianco

mezzo cucchiaio di olio di ricino

un cucchiaino di olio extravergine d’oliva

Procedimento:

Mettete in una ciotola lo yogurt con l’olio di ricino, aggiungete poi l’olio extravergine d’oliva e mescolate.

Stendete il composto su tutta la capigliatura, con un pettine a denti larghi.

Coprite la testa con la pellicola trasparente e lasciate riposare per circa 20 minuti.

Sciacquate abbondantemente.

Ripetere 2 volte a settimana

E’ un impacco utile quando i capelli si danneggiano con il calore di phon e piastra, o dalle colorazioni.

3 – Applicare una maschera rinforzante

I capelli secchi e aridi sono la causa dei nodi, ma se utilizzerete una maschera rinforzante, i capelli risulteranno molto più fortificati e morbidi.

Preparatela a casa in poco tempo, ecco gli ingredienti:

un vasetto di yogurt naturale: che ha un azione nutriente;

un cucchiaio di olio di semi di lino

sette gocce di olio essenziale di rosmarino;

mescolate tutti gli ingredienti e applicate uniformemente su tutta la chioma;

lasciate agire per 40 minuti;

procedete con il normale lavaggio;

ripetere la maschera una volta a settimana.

4 – Miscela di oli vegetali

Se i nodi ai capelli sono causati da trattamenti aggressivi o tinture, ma semplicemente perchè date poco importanza, il rimedio ideale per districarli è preparare un composto di oli vegetali. Un mix di oli vegetali ad azione nutriente, che aiutano a rigenerare la fibra capillare.

Ingredienti:

10 ml di olio di sesamo

10 ml di olio di cocco

10 ml di olio di argan

10 ml di olio di mandorle dolci.

Procedimento:

Mischiate gli ingredienti in una terrina

applicate questo mix sulla chioma asciutta o sui capelli umidi

lasciate agire per qualche ora

fate lo shampoo come d’abitudine

Questo impacco si può fare anche una volta a settimana.

Consigli per prevenire i nodi

I nodi ai capelli si possono prevenire, basta seguire dei semplici consigli, noi ve ne sveliamo alcuni: