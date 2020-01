GF Vip, Zequila e Fernana Lessa deridono Patrick | Web furioso

Antonio Zequila e Fernanda Lessa, al Gf Vip 2020, prendono in giro Patrick Ray Pugliese per il fisico: il popolo del web s’infuria.

Patrick Ray Pugliese è uno degli ex gieffini che Alfonso Signorini ha voluto all’interno della casa del Gf Vip 2020 per celebrare il reality show che ha debuttato sulla televisione italiana vent’anni fa. Amatissimo dal popolo del web, Patrick è considerato uno dei concorrenti destinato ad arrivare in fondo. Nelle ultime ore, inoltre, sui social, hanno preso le sue difese di fronte alle prese in giro di Fernanda Lessa e Antonio Zequila che stanno criticando il suo fisico.

Gf Vip, il web contro Fernanda Lessa e Antonio Zequila per le prese in giro nei confronti di Patrick Ray Pugliese

Dopo la squalifica di Salvo Veneziano e l’eliminazione di Sergio Volpini, insieme a Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese è l’unico ex gieffino presente nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Patrick sta cercando di adattarsi alla vita della casa dove i concorrenti lo stanno conoscendo, ma a far infuriare il popolo dei social sono stati Fernanda Lessa e Antonio Zequila.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Fernanda Lessa che ha anche litigato con Antonella Elia, nelle scorse ore, mentre parlava con Michele Cucuzza, parlando di Patrick, ha detto: “Sembra che ha il giacchino di quando era magro e ora non può permettersi di prenderne un altro”.

Critiche sul fisico di Patrick sono arrivate anche da parte di Antonio Zequila che, parlando con Michele Cucuzza e Rita Rusic, ha detto:

“Ha 40 anni, non va bene, deve dimagrire. Guarda come sta. Io lo dico per un fatto di salute, non per un fatto estetico. A me che me ne frega. Mangia male. L’alimentazione, guarda, è fondamentale” – dice Zequila – “guarda che roba”, aggiunge poi indicando se stesso.

“E’ una cosa vergognosa, adesso glielo diciamo. Deve fare bicicletta…”, aggiunge Cucuzza.

zequila critica la panza di Patrick mentre lava i piatti, sempre viscido rimane #gfvip pic.twitter.com/yggVFsSlJb — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 18, 2020

prendere in giro patrick per una giacca stretta manco alle elementari quando i bambini si commentano i grembiuli #gfvip — # (@nelmiocaos) January 17, 2020