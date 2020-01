Conoscete i benefici della birra sui capelli? Fin dall’antichità viene utilizzata come schiarente e rinforzante, scopriamo come applicarla.

La birra è una bevanda alcolica consumata da tantissime persone in tutto il mondo, si ottiene dalla fermentazione di mosto a base di malto d’orzo, aromatizzata e amaricata con il luppolo.

Ma molte donne non sono a conoscenza degli effetti benefici sulla chioma, in quanto la birra può essere un ottimo alleato per rafforzare e schiarire i capelli.

Questo perchè la birra ha una combinazione di sostanze chimiche come gli zuccheri, le vitamine , che apportano benefici ai nostri capelli.

Scopriamo quali sono i benefici della birra sui nostri capelli.

Birra e capelli: scopriamo tutti i benefici

La birra è utilizzata fin dall’antichità, come elisir di bellezza, grazie ai suoi benefici sulla chioma. Questo grazie al luppolo, al malto, al potassio e alla vitamina B, che vanno a fortificare i capelli. Attualmente si fa ancora uso della birra, esaminiamo in dettaglio.

Utilizzare la birra abitualmente sui capelli, permette di:

schiarire

donare riflessi dorati

rendere i capelli più voluminos i

i lisciare i capelli : dopo aver fatto lo shampoo abitualmente, prima di dedicarvi all’asciugatura, potete mettere la birra in un flacone con lo spray, vaporizzare sulla chioma per poi tamponarli con un asciugamano. Procedete all’asciugatura abituale;

: dopo aver fatto lo shampoo abitualmente, prima di dedicarvi all’asciugatura, potete mettere la birra in un flacone con lo spray, vaporizzare sulla chioma per poi tamponarli con un asciugamano. Procedete all’asciugatura abituale; donare un effetto volumizzante: dopo aver fatto lo shampoo, applicate la birra sui capelli bagnati e lasciate agire per 5 minuti.

La birra permette di schiarire la propria chioma in modo naturale senza utilizzare le tinture chimiche che a lungo andare possono danneggiare i capelli, inoltre ha un pH basso, che va a restringere le cuticole, così i capelli risultino più folti e lucenti.

Rinforzare i capelli con la birra: consigli per lo shampoo

I capelli si possono rinforzare con la birra, ma in che modo? Ecco il consiglio da seguire:

fare lo shampoo normalmente

applicare sui capelli la birra: massaggiate bene tra le ciocche

avvolgete i capelli in un asciugamano di cotone: se lasciate agire per 5 minuti l’effetto dato da vitamina B, zuccheri e potassio sarà rinforzante. Le donne che hanno i capelli chiari, possono lasciare agire per 20 minuti, ottenendo così dei riflessi dorati sulla tua chioma;

sciacquare il tutto con acqua tiepida

asciugare i capelli come di consueto

Nel caso di capelli grassi, potete utilizzare la birra nell’ultimo risciacquo, in questo modo:

preparare una miscela di acqua calda e birra

versatela sulla chioma: l’alcool in esso contenuto combatterà l’eccesso di sebo.

Impacchi per capelli

La birra si può utilizzare non solo per lavare i capelli, ma anche per preparare impacchi, ecco come.

Provate a miscelare la birra ad una maschera per capelli che abitualmente utilizzate per trattare i capelli, fino a quando non otterrete una crema morbida. Poi applicate qualche noce sui capelli ma dopo aver asciugato i capelli, oppure per definire un’ acconciatura per aumentare la loro durata.

Nel caso in cui avete i capelli crespi, potete miscelare la birra all’aceto di mele, in questo modo:

unire un quarto di birra

10 gocce di aceto di mele

applicare il composto sui capelli puliti

pettinare i capelli con un pettine in legno.

Se i vostri capelli risultano secchi e spenti, soprattutto nella stagione invernale, potete per aumentare la lucentezza creando un impacco a base di birra e limone, ecco come.

miscelare una mezza tazza di succo di limone con mezzo bicchiere di birra;

applicare sui capelli

lasciare agire per 10 minuti

risciacquare con acqua tiepida

applicare il balsamo.

Per donare invece volume ai capelli, procedete in questo modo: