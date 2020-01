Trono Over | Tina Cipollari ha accusato Gemma Galgani di essersi rifatta dopo il suo primo ingresso a Uomini e Donne. Il pubblico si è schierato tutto dalla parte della dama

Al Trono Over di Uomini e Donne continua la guerra tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Durante la registrazione di ieri, come riportato da Il Vicolo delle News, le due hanno discusso per buona parte della puntata. Il motivo?

L’opinionista ha accusato la dama di essere ricorsa all’aiuto, dopo il suo debutto in studio, del chirurgo per sembrare più giovane e bella.

Tina Cipollari al Trono Over ha perfino portato le prove in studio, facendo un confronto tra le vecchie foto di Gemma Galgani con come è attualmente. La reazione del pubblico di Uomini e Donne non è tardata ad arrivare, protestando in studio contro l’opinionista.

Gemma Galgani si è rifatta dopo il Trono Over? Le prove di Tina

Durante la registrazione del Trono Over del 16 gennaio, prima della nuova segnalazione su Armando Incarnato, c’è stato un’accesa lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne.

La dama ha ovviamente smentito le accuse dell’opinionista, chiedendo di mostrare i video, e non le foto, del suo ingresso in studio. Inoltre, Gemma insinua che le foto mostrate da Tina non sarebbero affatto quelle delle sue prime apparizioni sul piccolo schermo. In quanto, Tina avrebbe utilizzato foto delle puntate successive.

Il pubblico di Uomini e Donne, presente in studio durante la registrazione, ha duramente attaccato Tina Cipollari. Il pubblico sostiene, come non mai, Gemma Galgani del Trono Over affermando che la dama non ha assolutamente utilizzato l’aiuto del chirurgo per apparire più giovane di fronte all’occhio indiscreto delle telecamere.

Intanto la dama ha iniziato una nuova conoscenza, dopo aver concluso quella con Marcello, e spera che questa possa essere la volta buona. Intanto dalle prossime anticipazioni di Uomini e Donne è possibile affermare che Ida Platano ritornerà in studio, pronta a sfidare le altre dame.