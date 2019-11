Uomini e Donne | Giorgio Manetti ha lanciato una nuova provocazione alla sua ex fidanzata Gemma Galgani



Uomini e Donne magazine ha intervistato Giorgio Manetti, lo storico gabbiano del Trono Over.

Il Gabbiano, tra le pagine della rivista, è tornato a parlare della sua ex, e indiscussa protagonista della trasmissione, Gemma Galgani.

Giorgio ha dato un consiglio alla sua ex fidanzata, consiglio che è sembrato quasi essere una nuova provocazione per l’acerrima nemica di Tina Cipollari. Sicuramente, nell’ascoltare queste parole, la Galgani non ha reagirà affatto bene. Cosa le ha consigliato Giorgio?

Leggi anche:

Uomini e Donne | Juan Luis, messaggio d’amore per Gemma Galgani

Uomini e Donne | Giorgio lancia una provocazione a Gemma

Uomini e Donne ha dato nuovamente la parola al prode Giorgio Manetti. Giorgio, attualmente, è felicemente fidanzato, ma ha colto al balzo l’occasione di potersi raccontare alla rivista del programma per dare un consiglio alla sua ex fidanzata Gemma Galgani del Trono Over, che non fa altro che scambiarsi dediche d’amore con il cavaliere Juan Luis.

Giorgio Manetti ha provocato Gemma Galgani affermando che se lei non sta bene con se stessa, non starà bene con nessun’altra persona al suo fianco. Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha insinuato che è questo il motivo per cui la dama del parterre femminile non riesce ad instaurare nessuna relazione duratura. Infatti, Gemma Galgani è presente all’interno del programma da ben dieci anni.

Decisamente un tempo record, tant’è che mai nessun protagonista del Trono Over è mai rimasto così a lungo negli studi Elios di Roma. Come reagirà Gemma Galgani di fronte al consiglio datole dal suo ex fidanzato Giorgio Manetti?

Sicuramente non reagirà bene, ma bisogna anche ricordare che al momento il cuore della dama è impegnato con Juan Luis Ciano. Tant’è che visto il forte sentimento che sembra legarli, si mormora che presto Gemma Galgani e Juan Luis siano pronti a lasciare gli studi di Uomini e Donne.

Tra una confessione e l’altra, Giorgio Manetti ha smentito il flirt con Anna Tedesco, chiarendo che tra loro c’è stata soltanto una sincera amicizia e niente di più.