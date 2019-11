Michelle Hunziker si lascia andare ad una profonda riflessione in vista del Natale: “ovunque ti giri trovi violenza, cattiveria, psicosi, paura…”.

Michelle Hunziker, in vista dell’arrivo del Natale, si lascia andare ad una profonda riflessione su quello che dovrebbe essere lo spirito delle persone in vista delle festività. Consapevole di far parte di un mondo difficile, in cui non mancano la violanza, la paura e la cattiveria, la showgirl esorta tutti a ritrovare lo spirito natalizio tipico dei bambini.

Michelle Hunziker, l’importante messaggio per Natale: “non facciamo male a nessuno a prenderci ogni tanto degli attimi di spensieratezza”

Mamma di due bambine piccole, Sole e Celeste, Michelle Hunziker che ha svelato di aver perso il marito Tomaso Trussardi, sente ancora di più la magia del Natale. Con l’arrivo di dicembre, ormai alle porte, lo spirito natalizio si respira di più, soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Per la showgirl è così l’occasione per diffondere un importante messaggio esortando tutte le persone che la seguono a concedersi un momento di spensieratezza e di serenità nonostante il mondo viva uno dei momenti più brutti della sua storia.

“Non so perché…ma sono già in pieno spirito pre natalizio! 🤣 Il natale vissuto con le bimbe piccole diventa davvero magico…attraverso i loro occhietti meravigliati e speranzosi, mi catapulto ogni volta in quell’emozione che avevo da bambina…l’attesa con il naso schiacciato sulla finestra ghiacciata, per poter essere la prima al mondo a poter dire di aver visto Babbo Natale…i biscotti fatti in casa, l’odore della cannella e la farina ovunque nel farli!!! Il lusso di poter credere che tutto sia possibile senza mai scoraggiarti!!!“, scrive Michelle.

Poi dà un consiglio ai followers: “Cerchiamo di vivere queste emozioni anche noi adulti…ne abbiamo solo da guadagnare in serenità….è vero che il mondo fuori sta vivendo un momento davvero di enorme difficoltà, ovunque ti giri trovi violenza, cattiveria, psicosi, paura…ed è proprio per questo che non facciamo male a nessuno a prenderci ogni tanto degli attimi di spensieratezza!!! ❤️❤️❤️ forse così riusciamo a trasmetterlo anche agli altri!“, scrive Michelle