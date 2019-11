Trono Over | Dolci dediche tra Gemma e Juan Luis sui social

Amore a gonfie vele per Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. Scambio di dolci dediche sui social per i protagonisti del trono over di Uomini e Donne.

Procede a gonfie vele la conoscenza tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. La dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne sono sempre più vinici e affiatati come testimoniano le dolci dediche sui social. I protagonisti del programma di Maria De Filippi, dunque, annunceranno presto l’addio alla trasmissione per vivere la storia senza telecamere?

Trono over, le dediche sui social tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano: “siamo insieme nei ricordi”

Juan Luis Ciano, dopo il messaggio d’amore per Gemma, su Instagram, ha pubblicato la foto che vedete qui in alto scrivendo: “ricordi d’estate“. Esattamente come Juan Luis, anche Gemma ha deciso di tirare fuori dal cassetto dei ricordi una sua vecchia foto a cavallo lasciandosi andare ad una dedica per il cavaliere che la attrae come una calamita.

“Mi sveglio e ti penso, mi giro per vedere se ci sei e ti ritrovo……..siamo insieme anche nei nostri ricordi!”, ha scritto la dama di Torino che ha ammesso di essersi innamorata di Juan Luis. L’arrivo del cavaliere ha restituito a Gemma speranza e fiducia nell’amore. La Galgani, protagonista del trono over sin dalla prima stagione, finora ha vissuto storie importanti nate in trasmissione che, però, non si sono mai concluse con il lieto fine.

L’arrivo di Juan Luis rappresenta una ventata d’aria fresca per la dama di Torino che spera davvero di aver finalmente trovato il suo principe azzurro.

“A primo impatto mi ha colpito il suo sorriso. E poi è stato un crescendo, proprio come in un concerto. Ebbene sì, è scattato il coup de foudre! Lo sentivo molto vicino e mentre ballavamo le sue labbra mi attiravano come una calamita. Poi la conoscenza ha confermato queste mie prime sensazioni: è davvero una bella persona, sempre disponibile, ironico. Di lui mi piace il rispetto ce ha verso la famiglia, mi piacciono la sua lealtà e la sua trasparenza. È un uomo che non sopporta l’ipocrisia. Ma soprattutto mi ha colpito la sua grande sensibilità”, ha dichiarato Gemma al magazine ufficiale di Uomini e Donne.