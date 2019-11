Messaggio d’amore per Gemma Galgani da parte di Juan Luis Ciano: il cavaliere del trono over di Uomini e Donne si lascia andare a dolci parole sui social.

Tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano la frequentazione continua e, dal messaggio d’amore che il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha condiviso su Instagram, sembra che tra i due le cose procedano a gonfie vele.

Trono Over, il messaggio d’amore di Juan Luis a Gemma Galgani: “ciao amore”

Juan Luis Ciano è il principe azzurro che Gemma Galgani stava aspettando? Dopo tante delusioni sentimentali, la dama di Torino sembra aver trovato l’uomo giusto per regalarle la favola che aspetta dalla prima stagione del trono over di Uomini e donne al punto da aver dichiarato di sentirsi attratta da lui come una calamita. Juan, su Instagram, ha così condiviso un video in cui è dal suo parrucchiere di fiducia per sistemare il taglio. “Sasà, vedi un po’ per cortesia le basette – dice il cavaliere che poi si rivolere alla Galgani –… No perché voglio che Gemma mi trovi impeccabile. Ciao Gemma, amore!”.

Dopo il video, Juan Luis ha partecipato alla nuova registrazione del trono over ricevedo una sorpresa da Gemma Galgani. Nella nuova registrazione, anche Juan Luis ha piacevolmente sorpreso la Galgani come svelano le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News. Il cavaliere, infatti, nonostante la presenza di ben cinque signore, interessate a conoscerlo, ha mandato tutte a casa. Juan Luis, poi, si è scusato anche con la signora che aveva fatto restare la settimana scorsa, congendola e dichiarando di non aver capito il format.

Un gesto importante quello di Juan Luis che sembra davvero intenzionato a conoscere bene Gemma. Dopo aver aspettato tanto, dunque, alla corte della Galgani, sarà arrivato l’uomo giusto?