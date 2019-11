Trono Over Anticipazioni| Gemma Galgani fa una sorpresa a Juan Luis, ma la reazione di lui lascia tutti senza parole.

Il Trono Over, come al solito, promette sempre grandi cose. Il portale web Il Vicolo delle News ha pubblicato in anteprime la anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le avventure dei Senior negli studi Elios di Roma.

Gemma Galgani è più intenzionata che mai a voler conquistare il cuore del suo Juan Luis, facendogli una sorpresa di fronte a tutto il pubblico di Maria De Filippi. La reazione del cavaliere stupirà, e non poco, la dama.

Trono Over: Juan Luis lascia di stucco Gemma Galgani

Da quando Giorgio Manetti ha lasciato il Trono Over, per Gemma Galgani le storie d’amore non si sono evolute in qualcosa di più. Anche se con Juan Luis del Trono Over, le cose sembrano far sperare per il meglio.

Nella puntata registrata ieri, l’acerrima nemica di Tina Cipollari ha fatto una sorpresa al suo amato. Gemma Galgani del Trono Over ha regalato un cartellone a forma di cuore al suo Juan Luis! Sul cartellone, giusto per non farsi mancare niente, la dama ha inserito 80 canzoni a lui dedicate. In ogni puntata di Uomini e Donne, Juan Luis dovrà sceglierne una e insieme si abbandoneranno sulle note di quella canzone.

Questo, in parole povere, ha indicato al pubblico che Gemma Galgani ha intenzione di restare a Uomini e Donne, insieme al suo Juan Luis, per almeno altre 80 puntate! Ma come avrà reagito Jean Luis di fronte alla sorpresa di Gemma Galgani?

Juans Luis ha apprezzato e non solo! Dalle anticipazioni del Trono Over, puntata del 23 novembre, lui ha respinto ben 5 signore che sono venute in puntata per lui! Ma non finisce qui: Juan Luis, ammettendo di aver compreso ben poco del regolamento, decide di rispondere a casa anche la signora Paula!

Che sia la volta buona per Gemma? Intanto, sembra essersi chiarito una volta e per tutte il motivo per cui è finita con Jean Pierre.